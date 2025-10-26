Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.11597 комментариев
Силы ПВО уничтожили 18 беспилотников ВСУ над двумя регионами
Утром 26 октября системы ПВО сбили 18 беспилотников самолетного типа, атаковавших Белгородскую и Брянскую области, сообщило Министерство обороны России.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 26 октября в период с 8:00 до 11:00 мск дежурные силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов самолетного типа.
Из них 17 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, еще один летательный аппарат – над Брянской областью, уточнили в ведомстве.
Ранее силы ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.
Силы ПВО также сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на субботу.