Силы ПВО уничтожили 18 беспилотников ВСУ над двумя регионами

Силы ПВО уничтожили 18 дронов над Белгородской и Брянской областями

Tекст: Вера Басилая

Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, 26 октября в период с 8:00 до 11:00 мск дежурные силы ПВО уничтожили 18 украинских дронов самолетного типа.

Из них 17 беспилотников были сбиты над Белгородской областью, еще один летательный аппарат – над Брянской областью, уточнили в ведомстве.

Ранее силы ПВО перехватили и уничтожили 82 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

Силы ПВО также сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на субботу.