Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника

Tекст: Антон Антонов

Минобороны сообщило в Telegram, что 30 беспилотников были перехвачены над Брянской областью, 26 – над Тульской областью, семь – над акваторией Черного моря, четыре – над акваторией Азовского моря, еще по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью.

Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области. В Московском регионе сбиты два беспилотника, один из которых направлялся в сторону Москвы. Также по одному аппарату уничтожено в Курской и Липецкой областях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на субботу.