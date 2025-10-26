Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.3 комментария
Над регионами России, Черным и Азовским морями сбиты 82 украинских беспилотника
За ночь над регионами России, а также акваториями Черного и Азовского морей силами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Минобороны сообщило в Telegram, что 30 беспилотников были перехвачены над Брянской областью, 26 – над Тульской областью, семь – над акваторией Черного моря, четыре – над акваторией Азовского моря, еще по четыре – над Краснодарским краем и Рязанской областью.
Три БПЛА сбиты над территорией Ростовской области. В Московском регионе сбиты два беспилотника, один из которых направлялся в сторону Москвы. Также по одному аппарату уничтожено в Курской и Липецкой областях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили 121 украинский беспилотник самолетного типа в ночь на субботу.