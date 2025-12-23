  • Новость часаВ Кремле сообщили о возвращении 167 тыс. ветеранов из зоны СВО
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как санкции оборачиваются против тех, кто их вводит

    История говорит о том, что следование правильным принципам создает успех, успех порождает гордыню, гордыня ведет к забвению принципов, а это забвение ведет к провалу. Это про Запад вообще и про санкции против российских ученых в частности.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В России нет «потерянных» поколений

    В критических условиях в молодежи проявляются лучшие черты русского характера. Какое «потерянное поколение»? Какое по счету? Пустые это разговоры.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис «Прямая линия» Путина стала обязательной частью новогодних праздников

    Гордость за наше прошлое, оптимизм по поводу настоящего России и уверенность в будущем страны – главные составляющие позиции Путина и как президента, и как гражданина, и как человека.

    23 декабря 2025, 14:21

    В Ульяновске нашли авторов жалобы Путину на жизнь как в «XIX веке»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сообщение президенту Владимиру Путину на «Итоги года» с жалобой на жизнь «как в XIX веке» отправляли не жители Ульяновска, а жители поселка Ульяновка из Ленинградской области, сообщили в ульяновской администрации.

    Автор сообщения позвонила в приемную главы Ульяновска Александра Болдакина, она пояснила, что сообщение поступило от жителей поселка Ульяновка из Ленобласти, но произошла опечатка, сообщили в ульяновской администрации ТАСС.

    Там добавили, что жители хотели рассказать главе государства об отключениях электроэнергии, они переживают, что их вопрос не смогут решить из-за ошибки.

    Ранее сообщалось, что ульяновские власти решили найти авторов обращения к президенту, в котором сообщалось, что в городе «люди живут, как в XIX веке».

    23 декабря 2025, 02:40
    Путин удивил Пашиняна особенностями Александровской колонны в Петербурге
    @ Sergey Smirnov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время экскурсии по Эрмитажу премьер-министр Армении Никол Пашинян с интересом обсуждал уникальную конструкцию Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга.

    В ходе визита в Государственный Эрмитаж премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом России Владимиром Путиным и директором музея Михаилом Пиотровским, передает ТАСС.

    Внимание армянского политика привлекла Александровская колонна на Дворцовой площади, вид на которую открывается из зала дворца. Пашинян спросил, снимался ли крест с рук ангела на колонне в советское время.

    «Ни на день», – ответил Пиотровский.

    Владимир Путин подчеркнул уникальность конструкции: «Стоит под собственным весом. Никак не закреплена».

    Пиотровский пояснил, что в прошлом на площади старались избегать проведения механизированных парадов, чтобы не создавать вибрации и не повредить устойчивость колонны.

    Позднее для участия танков на Дворцовой площади разрешили использовать резиновые накладки на гусеницы.

    Напомним, в понедельник, 22 декабря, президент России Владимир Путин провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы. Президент на саммите в Петербурге поздравил коллег из СНГ и выразил надежду на процветание их государств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин и лидеры СНГ увидели работу легендарных часов «Павлин» в Эрмитаже. Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер UMA2RMAN на песню Газманова. Путин поинтересовался, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году.

    22 декабря 2025, 20:12
    Путин спросил, как Эрмитажу удалось сохранить коллекцию в 1917 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время экскурсии по Государственному Эрмитажу вместе с главами стран СНГ поинтересовался у директора музея Михаила Пиотровского, как удалось сохранить коллекцию в революционные дни 1917 года.

    Во время осмотра Золотой кладовой Путин спросил: «А вот, когда здесь после событий в 1917 году, здесь же стояли части, после захвата Зимнего дворца грабили все подряд. Как это не разграбили?», передает ТАСС.

    Пиотровский объяснил, что руководство Эрмитажа опасалось штурма и заранее капитулировало перед Красной гвардией. Этому способствовал и опыт после пожара 1837 года, когда были предусмотрительно заблокированы переходы между императорской резиденцией и залами с экспозицией, чтобы предотвратить проникновение.

    Путин уточнил: «То есть Красная гвардия защищала?» – и Пиотровский подтвердил, что именно бойцы Красной гвардии в тот момент спасли музей от разграбления.

    Ранее в ходе посещения Эрмитажа лидеры стран СНГ вместе с Путиным лично наблюдали сложную работу уникальных часов «Павлин» XVIII века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел экскурсию для лидеров стран СНГ по Эрмитажу, рассказав историю Октябрьской лестницы.

    23 декабря 2025, 08:46
    Макрон опять всех предал

    Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    22 декабря 2025, 17:45
    Путин установил возрастной предел для службы в Росгвардии Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил понятие предельного возраста для поступающих на службу в войсках Росгвардии в Донбассе и Новороссии до 1 января 2028 года.

    Документ опубликован на официальном ресурсе и уже вступил в силу, передает ТАСС.

    Ранее предельного возраста для поступающих на службу в Росгвардию на этих территориях не было.

    Сейчас в России возрастной предел для поступления на службу в войска Росгвардии составляет от 50 до 60 лет в зависимости от категории должности.

    В 2023 году Госдума повысила предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных.

    22 декабря 2025, 17:30
    Путин пообещал Рахмону наказать виновных в гибели мальчика из Таджикистана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с трагедией в одной из российских школ, в которой погиб мальчик из Таджикистана.

    «Начать нашу двустороннюю встречу хотел бы со слов искреннего соболезнования и вам, и семье мальчика из Таджикистана, который погиб несколько дней назад», – отметил Путин в начале встречи с Рахмоном, передает ТАСС.

    «Совершение терактов в отношении детей – это особенно отвратительное преступление», – подчеркнул Путин и заверил, что следствие по этому делу доведут до конца, а виновные обязательно понесут наказание.

    Путин отметил, что правоохранительные органы России и Таджикистана взаимодействуют очень тесно и с высоким уровнем доверия, поэтому расследование будет полноценным, а республика будет информироваться о его ходе.

    «Как уже сказал, преступление подобного рода вообще выходит за грань понимания, но если совершаются вот такие теракты, совершаются еще в отношении детей, то это вызывает особые чувства», – добавил Путин.

    Рахмон поблагодарил Путина за внимание к расследованию и указал на необходимость строгого наказания виновных.

    Встреча лидеров прошла в Двадцатиколонном зале Эрмитажа после завершения неформального саммита Содружества Независимых Государств. Переговоры президентов прошли в формате тет-а-тет.

    Ранее МИД выразил соболезнования Таджикистану после трагедии в подмосковной школе.

    Напомним, 16 декабря в результате нападения 15-летнего подростка в Успенской средней школе был убит один ребенок, и несколько человек получили ранения.

    22 декабря 2025, 21:01
    Политолог: Россия – гарант борьбы с терроризмом в Центральной Азии

    Политолог Козюлин: Россия и страны Центральной Азии едины в борьбе с терроризмом

    Политолог: Россия – гарант борьбы с терроризмом в Центральной Азии
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В силу логистического, культурного и исторического единства борьба с терроризмом и экстремизмом является общей задачей для России и стран Центральной Азии. Безопасность одного государства в регионе становится залогом безопасности всех постсоветских республик, сказал политолог Вадим Козюлин. Ранее в Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ.

    «Тема совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом всегда занимала особое место в отношениях России и стран Центральной Азии – как в рамках СНГ, так и на двустороннем уровне. К сожалению, некоторые социокультурные особенности региона создают почву для радикализации отдельных групп, что представляет угрозу для всего евразийского пространства», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «В то же время Россия и государства Центральной Азии связаны прочными узами общей истории, что обуславливает тесную взаимозависимость наших обществ. Соответственно, вспышка терроризма в одной стране становится проблемой для всех. Поэтому Москва считает своим долгом помогать ближайшим соседям в противодействии экстремизму», – продолжил он.

    «Вспомним теракт в «Крокусе». Эта трагедия наглядно показывает неделимость вопросов безопасности России и Центральной Азии. Даже с прагматической точки зрения: предотвращение подобных случаев у нас должно включать плотную работу по поддержанию стабильности в постсоветских республиках, в том числе через укрепление их спецслужб», – отметил эксперт.

    «Кроме того, государства региона – наши ближайшие союзники. Мы ценим их стремление к мирному и поступательному развитию. Если же на их территории вспыхнет «экстремистский пожар», о многих совместных планах на будущее можно будет забыть, а пострадают от этого все региональные игроки», – подчеркнул собеседник.

    «Отмечу, что Владимир Путин известен как последовательный и непримиримый борец с террористическими и экстремистскими движениями. Россия внесла огромный вклад в сдерживание распространения экстремизма в ряде регионов. Эту миссию мы продолжаем выполнять и будем делать это дальше – во благо России и наших партнеров», – заключил Козюлин.

    Ранее в Санкт-Петербурге состоялся неформальный саммит глав государств-участников СНГ, на котором присутствовали лидеры Армении, Белоруссии Казахстана, Киргизии, Таджикистана Туркменистана и Узбекистана.

    В рамках своего выступления президент России Владимир Путин подчеркнул, что борьба с терроризмом и экстремизмом до сих пор остается важным направлением взаимодействия стран Содружества. «В этих целях налажены плотные оперативные контакты по линии силовых структур и компетентных органов. Реализуется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030 года», – напомнил Путин.

    Глава государства отметил, что дальнейшее наращивание партнерства в рамках СНГ «в самых разных областях» отвечает коренным интересам народов стран-участниц объединения. «Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и нашей общей безопасности», – подытожил российский лидер.

    22 декабря 2025, 17:16
    Путин заявил об отсутствии спорных вопросов с Казахстаном

    Путин: У России и Казахстана нет спорных вопросов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что между Россией и Казахстаном отсутствуют спорные вопросы.

    По его словам, российско-казахстанские отношения развиваются положительно во всех сферах, а дискуссионных тем на повестке между странами не остается, передает ТАСС.

    Путин выразил удовлетворение возможностью обсудить с Токаевым ключевые направления сотрудничества, подчеркнув приоритетность развития двусторонних связей. «Рад с вами встретиться и обсудить с вами вопросы, которые я считаю приоритетными для развития двусторонних связей. В целом, на мой взгляд, ситуация развивается положительно, практически по всем направлениям и у нас нет ни одного вопроса спорного или сложного», – сказал он.

    Напомним, Путин и Токаев провели  двустороннюю встречу в Петербурге.

    В ноябре лидеры провели в Кремле переговоры в расширенном составе.

    22 декабря 2025, 17:52
    Пашинян поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Азербайджаном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за содействие в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

    Во время встречи с Путиным, проходившей в Двадцатиколонном зале Эрмитажа, Пашинян заявил: «Я хотел бы поблагодарить вас за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Как мы и говорили после восьмого августа в нашем телефонном разговоре, достигнутый мир откроет новые возможности для дальнейшего развития двусторонних отношений между Арменией и Россией», передает ТАСС.

    В ходе беседы Пашинян также сообщил, что уверен – нормализация отношений между Ереваном и Баку поспособствует развитию связей между Арменией и Россией. Это первая двусторонняя встреча лидеров после переговоров, состоявшихся в Москве 26 сентября.

    Ранее Путин сообщил, что страны ОДКБ с уважением признают временное решение Армении отказаться от участия в заседаниях организации.

    В ноябре в МИД подтвердили сохранение силы договоренностей с Арменией и Азербайджаном.

    22 декабря 2025, 19:29
    Путин назвал объем торговли России и Армении

    Путин: Товарооборот России и Армении достиг 4,5 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Товарооборот между Россией и Арменией за первые девять месяцев этого года достиг 4,5 млрд долларов, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

    «У нас скорректировался товарооборот, вчера говорили об этом. Если в 2024 году это было свыше 11 млрд, то за первые девять месяцев текущего года 4,5 млрд», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что такие показатели внушают оптимизм и позволяют ожидать дальнейшего увеличения объема торговли в ближайшее время.

    Ранее Пашинян поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Азербайджаном.

    22 декабря 2025, 16:49
    Путин и Токаев провели двустороннюю встречу в Петербурге

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели отдельную встречу в Петербурге.

    Токаев прибыл в Санкт-Петербург накануне для участия в заседании Высшего Евразийского совета и неформальном саммите стран СНГ, передает РИА «Новости».

    Перед началом саммита лидеры стран СНГ приняли участие в экскурсии по Эрмитажу. Для высоких гостей была организована специальная программа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге началось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Токаев сообщил, что Высший Евразийский экономический совет проведет свою следующую встречу 28-29 мая в Астане.

    23 декабря 2025, 09:20
    Песков: Путин не планирует отдельной встречи с участниками СВО до Нового года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин в своем графике пока не намечал отдельной встречи с участниками спецоперации и их семьями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент проводит встречи с участниками СВО каждый день, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    «Отдельной такой, дополнительной, к тому, что происходит ежедневно, пока нет», – добавил он.

    Ранее в ходе «Итогов года» Путин отмечал, что участники спецоперации имеют все необходимые навыки для успешной работы в гражданских областях.

    23 декабря 2025, 14:10
    Путин сменил российского посла в Чехии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил назначение Анны Пономаревой чрезвычайным и полномочным послом в Чехии.

    Владимир Путин подписал указ о назначении Анны Пономаревой новым чрезвычайным и полномочным послом России в Чешской Республике, передает ТАСС.

    Отмечается, что прежний посол Александр Змеевский освобожден от занимаемой должности другим президентским указом. Змеевский работал главой российской дипмиссии в Чехии с 2016 года.

    Ранее Путин утвердил Сергея Андреева на пост посла России в Словакии.

    Также Путин подписал указ об освобождении Алексея Новикова от обязанностей посла в Непале.

    До этого президент назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом России в Вануату.

    23 декабря 2025, 14:08
    Берлин сдержанно воспринял инициативу Макрона связаться с Путиным

    Suddeutsche Zeitung: Берлин скептически воспринял инициативу Макрона связаться с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин сдержанно отреагировал на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к проведению телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет Suddeutsche Zeitung.

    Как сообщает Suddeutsche Zeitung, канцлер Германии Фридрих Мерц сделал акцент на том, что эта инициатива не стала, по его мнению, «значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства», в целом он скептически отреагировал на известие, передает РИА «Новости».

    Заместитель пресс-секретаря правительства Германии Штеффен Майер отметил, что в Берлине принимают к сведению эту информацию.

    Напомним, Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным.

    Грузия назвала призыв Макрона возобновить контакты с Путиным отражением кризиса в Европе.

    23 декабря 2025, 14:04
    Путин провел первую встречу с новым генпрокурором Гуцаном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел в Кремле первую встречу с Александром Гуцаном после его назначения на должность генерального прокурора.

    Во время беседы глава государства подчеркнул важность защиты прав граждан, передает ТАСС.

    «Необходимо все сделать, чтобы права, законные интересы граждан были соблюдены в полном объеме», – заявил Путин.

    Указ о назначении Гуцана был подписан 24 сентября этого года. Гуцан ранее работал замгенпрокурора под руководством Юрия Чайки, а с 2018 года занимал пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

    23 декабря 2025, 14:19
    Путин назвал Генпрокуратуру одним из важнейших звеньев в госуправлении

    Путин: Генпрокуратура является одним из важнейших звеньев в госуправлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул ключевую роль Генпрокуратуры в обеспечении правопорядка и функционировании системы государственного управления.

    Он отметил, что именно этот орган является одним из краеугольных элементов в управлении страной, передает РИА «Новости».

    «Хотел бы с вами поговорить и о задачах, которые в данный момент стоят перед этим важнейшим органом правопорядка, и услышать ваши оценки того, как идет все-таки ваш этап вхождения в новую должность – в должность генерального прокурора. Насколько важна эта работа, мне вам говорить не нужно: одно из важнейших звеньев в системе вообще государственного управления»», – сказал Путин на встрече с генпрокурором России Александром Гуцаном.

    Напомним, во вторник Путин провел в Кремле первую встречу с Александром Гуцаном после его назначения на должность генерального прокурора.

    23 декабря 2025, 14:35
    «Народный фронт» сообщил о более 3 млн обращений на прямую линию Путина

    Tекст: Вера Басилая

    В 2025 году на прямую линию президента России Владимира Путина поступило 3,03 млн обращений, в них было поднято 3,45 млн тем и вопросов, сообщили в «Народном фронте».

    На заседании центрального штаба «Народного фронта» была представлена презентация по итогам работы прямой линии президента в 2025 году, передает РИА «Новости». Всего поступило 3,03 млн обращений, в которых затронуто 3,45 млн различных тем и вопросов.

    В «Народном фронте» отдельно отметили, что из новых регионов России в этом году поступило 102,8 тыс. обращений. По данным, наибольшее количество обращений пришло из ДНР – 49,7 тыс. сообщений, из ЛНР поступило 39,8 тыс., из Запорожской области – 10,1 тыс., из Херсонской области – 3,28 тыс.

    Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов заявил: «Как всегда у нас женщин больше, чем мужчин». Согласно статистике организации, 67% всех обращений в этом году отправили женщины.

    Ранее президент России Владимир Путин 19 декабря  провел итоговую пресс-конференцию, совмещенную с прямой линией.Программа вышла под названием «Итоги года с Владимиром Путиным».

    Штаб Народного фронта зарегистрировал почти 3 млн 50 тыс. обращений к президенту, что стало рекордом за последние пять лет.

    Президент ответил на 77 вопросов за четыре часа 27 минут.

    Главное
    Освобождены днепропетровская Андреевка и харьковская Прилипка
    Украинский летчик погиб после удара дроном «Герань» по вертолету Ми-24 ВСУ
    Поддерживаемая США группировка атаковала армию Сирии в Алеппо
    МИД Китая ответил Зеленскому на угрозы ввести санкции
    На АЭС «Фуген» в Японии произошла утечка воды с тритием
    Названы лидеры по гонорарам среди артистов на новогодних корпоративах
    Директор заповедника отреагировала на заявления о «русских волках в финских лесах»

    С чем экономика России справилась в этом году

    Президент России Владимир Путин подвел экономические итоги страны за 2025 год. Он указал, где правительству удалось добиться успехов, а на какие показатели стоит обратить особое внимание. Что касается снижения темпов роста экономики, то, по его словам, власти пошли на это сознательно ради сохранения качества экономики. Почему? Подробности

    Вместе с мировым большинством Россия формирует новый миропорядок

    «Это были саммиты с геополитически важными результатами и решениями». Такими словами политологи подводят итоги внешнеполитических встреч и визитов российского лидера в уходящем году – и объясняют, как и почему Европа, пытавшаяся изолировать Россию, сама оказалась в мировой изоляции. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Миф о «русской угрозе» заставляет Францию строить новый авианосец

    Почти полтора десятка лет и не менее десяти млрд евро – такими, как ожидается, будут затраты Франции на строительство нового атомного авианосца. Почему потрепанный «Шарль де Голль» больше не устраивает французские ВМС, каким они хотят видеть новый корабль подобного класса – и причем здесь европейский миф о «русской угрозе»? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Макрон опять всех предал

      Европейские журналисты и дипломаты обвиняют президента Франции Эммануэля Макрона в «предательстве». Из лагеря «ястребов», требующих жесткого подхода к России, он опять перебежал к умеренным и заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Что за срочность?

    • «Характер алкоголика». Мир узнал тайны Трампа

      В США гремит скандал, спровоцированный интервью главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. Ведущий политтехнолог Дональда Трампа нашла у шефа черты характера алкоголика, а у Илона Маска – внешность вампира. Кроме того, она рассказала о бардаке, творящемся на вершинах власти. Теперь эта власть пытается ее защитить.

    • Зеленский пожелал Трампу смерти

      Владимир Зеленский выразил надежду, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО в будущем изменится в связи со смертью. Прежде всего он имеет в виду Дональда Трампа. Эти слова в который уже раз выдают психологическую тактику главы киевского режима.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Куда сдать новогоднюю елку после праздников: правильная утилизация живой и искусственной ели

      Сняв украшения с новогодней елки, многие оказываются перед вопросом: куда ее деть? Выбросить к мусорным бакам не только неэкологично, но и хлопотно: дерево помешает вывозу отходов и может гнить на свалке годами. К счастью, сегодня живым и искусственным деревьям можно подарить вторую жизнь, правильно их утилизировав. Рассказываем, как это сделать, избежав штрафов и принеся пользу природе и городу.

    • Как выбрать фейерверк и салют на Новый год: виды, правила запуска, штрафы и безопасность

      В преддверии Нового года ассортимент пиротехники на прилавках разрастается до невероятных масштабов, и легко растеряться в этом искрящемся изобилии. Покупка салюта – это не только поиск самого красивого шоу, но и серьезный вопрос безопасности. Чаще всего ошибки случаются из-за стремления купить «самый мощный» снаряд без учета места запуска и из-за пренебрежения проверкой сертификатов. Так какой фейерверк выбрать, чтобы новогодняя ночь обошлась без происшествий и штрафов?

    • Расчет пенсии по старости в 2025–2026 годах: индивидуальный пенсионный коэффициент и формула начисления

      Размер пенсии гражданина России зависит не только от трудового стажа, но и от целой группы других параметров. Что такое и как формируется индивидуальный пенсионный коэффициент, по какой формуле рассчитывается страховая пенсия и какими способами можно увеличить размен пенсионных прав?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

