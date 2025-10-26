Тринадцатилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Ясиноватую

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тринадцатилетний ребенок погиб в результате атаки ВСУ по жилому дому в Ясиноватой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет России. По информации ведомства, «в результате удара ВСУ по жилому дому в населенном пункте Ясиноватая погиб ребенок 2012 года рождения».

Ранее исполняющий обязанности главы Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев сообщил, что в результате удара по городу погибли двое, еще один человек получил тяжелые ранения.

Следственный комитет России отмечает, что для атаки по Ясиноватой использовалась американская реактивная система залпового огня HIMARS. На месте происшествия были обнаружены фрагменты снарядов, их планируется направить на экспертизу для определения точного типа и модификации вооружения.

Ясиноватая находится примерно в 25 км к северу от Донецка и известна наличием одной из крупнейших на постсоветском пространстве железнодорожных станций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска обстреляли Макеевку и Ясиноватую, применяя реактивные системы залпового огня HIMARS. Мирные жители ДНР пострадали в результате украинских обстрелов.