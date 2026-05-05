На Украине задумались о снижении возраста мобилизации до 23 лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Старенький сообщил, что украинские депутаты обсуждают возможность снижения возраста мобилизации с 25 до 23 лет, передает РИА «Новости».

Он заявил: «Сегодня на Украине идет серьезное обсуждение о том, чтобы снизить мобилизационный возраст. Сейчас он с 25 лет, предлагается снизить его с 23 лет... Это обсуждается... депутатами».

По словам Старенького, проблема связана с острой нехваткой человеческих ресурсов на Украине. Помимо снижения возраста мобилизации, обсуждается инициатива запретить выезд за границу для мужчин до 22 лет. При этом адвокат не назвал фамилии депутатов или партий, которые продвигают подобные поправки.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Здебский на фоне нехватки личного состава в вооружённых силах Украины предложил создать специальный орган для контроля предоставления отсрочек и брони от мобилизации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить минимальный возраст мобилизации на Украине с 25 до 22–23 лет.

Внефракционный депутат Артем Дмитрук сообщил о разработке в Верховной раде законопроекта о снижении возраста мобилизации до 18 лет.



