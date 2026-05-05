Иранские пограничники перехватили суда с контрабандным топливом
Власти Ирана задержали пять судов с контрабандным топливом для стран залива
Правоохранители Ирана пресекли незаконный вывоз почти 200 тыс. литров горючего, предназначавшегося для продажи спекулянтам в соседних государствах.
Сотрудники пограничной службы Ирана арестовали пять кораблей с нелегальным грузом, передает РИА «Новости». Во время масштабной спецоперации силовики взяли под стражу восемь человек.
«Задержав четыре судна, сотрудники в ходе проверки обнаружили 130 тыс. литров контрабандного дизельного топлива», – говорится в официальном заявлении.
Также пограничники остановили еще одно торговое судно, на борту которого находилось 68 тыс. литров горючего. Уточняется, что две крупные партии товара планировалось реализовать на черном рынке в странах Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные задержали в Персидском заливе два танкера с миллионом литров контрабандного топлива.