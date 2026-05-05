Иранские пограничники перехватили суда с контрабандным топливом

Власти Ирана задержали пять судов с контрабандным топливом для стран залива

Tекст: Елизавета Шишкова

Сотрудники пограничной службы Ирана арестовали пять кораблей с нелегальным грузом, передает РИА «Новости». Во время масштабной спецоперации силовики взяли под стражу восемь человек.

«Задержав четыре судна, сотрудники в ходе проверки обнаружили 130 тыс. литров контрабандного дизельного топлива», – говорится в официальном заявлении.

Также пограничники остановили еще одно торговое судно, на борту которого находилось 68 тыс. литров горючего. Уточняется, что две крупные партии товара планировалось реализовать на черном рынке в странах Персидского залива.

