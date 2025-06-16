Стармер объявил о назначении разведчицы Метревели главой МИ-6

Tекст: Антон Антонов

Метревели 47 лет. Сейчас она руководит технологическим департаментом МИ-6. Во внешней разведке работает с 1999 года. Большую часть времени она занималась оперативной деятельностью на Ближнем Востоке и в Европе, передает ТАСС.

Стармер назвал назначение Метревели историческим. По его словам, сейчас работа британских разведслужб как никогда важна. «Соединенное Королевство сталкивается с беспрецедентным масштабом угроз – будь то агрессоры, которые направляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберпланы направлены на нарушение работы наших общественных служб», – сказал Стармер.

Метревели будет 18-м руководителем МИ-6 с момента основания организации в 1909 году. В канцелярии премьера добавили, что она окончила Кембриджский университет по специальности антропология.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава MI6 Ричард Мур покинет свой пост осенью после пяти лет работы. За должность боролись три женщины. Среди кандидатов была бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд.