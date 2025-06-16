В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.4 комментария
Стармер объявил о назначении разведчицы Метревели главой МИ-6
Карьерная разведчица Блез Метревели возглавит службу внешней разведки Великобритании МИ-6, став первой женщиной на данном посту, сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Метревели 47 лет. Сейчас она руководит технологическим департаментом МИ-6. Во внешней разведке работает с 1999 года. Большую часть времени она занималась оперативной деятельностью на Ближнем Востоке и в Европе, передает ТАСС.
Стармер назвал назначение Метревели историческим. По его словам, сейчас работа британских разведслужб как никогда важна. «Соединенное Королевство сталкивается с беспрецедентным масштабом угроз – будь то агрессоры, которые направляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи изощренные киберпланы направлены на нарушение работы наших общественных служб», – сказал Стармер.
Метревели будет 18-м руководителем МИ-6 с момента основания организации в 1909 году. В канцелярии премьера добавили, что она окончила Кембриджский университет по специальности антропология.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава MI6 Ричард Мур покинет свой пост осенью после пяти лет работы. За должность боролись три женщины. Среди кандидатов была бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд.