Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она отметила, что Константин Добровольский, дед Блейз Метревели, был украинским коллаборационистом, который после начала войны перешел на сторону нацистской Германии и вступил в ряды СС.

Как отмечает Захарова, архивные материалы содержат признание Добровольского о прямом участии в уничтожении евреев под Киевом. Она также подчеркнула, что, по имеющимся данным, он руководил расстрелами евреев в селах и был известен своей жестокостью по обе стороны фронта.

Дипломат считает маловероятной версию о том, что немецкое командование отпустило бы такого, по ее словам, «ценного кадра» из Киева накануне крупных карательных акций.

Захарова выразила мнение, что судьба Добровольского, скорее всего, закончилась либо ликвидацией наступающими советскими войсками, либо наказанием со стороны НКВД-МГБ, либо устранением своими же соратниками.

Блейз Метревели родилась в Гонконге, затем семья переехала в Британию, где она получила образование в Кембридже и в итоге была назначена главой МИ-6. В британском МИД заявили, что она лично не была знакома с дедом и никогда его не встречала.

Захарова поставила под сомнение, действительно ли родственники Блейз Метревели скрывали от нее прошлое семьи, и выразила мнение, что ей стоит лично ответить на вопросы о своем отношении к происхождению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, карьерная разведчица Блез Метревели возглавит службу внешней разведки Великобритании МИ-6, став первой женщиной на данном посту.

Глава MI6 Ричард Мур покинет свой пост осенью после пяти лет работы. За должность боролись три женщины. Среди кандидатов была бывший посол Британии в Китае Барбара Вудворд.