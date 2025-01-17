Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.0 комментариев
WP: Нетаньяху тайно пообещал продолжить войну в Газе
WP: Нетаньяху пообещал продолжить войну в Газе после этапа освобождения заложников
Израильский премьер-министр Нетаньяху пообещал своим ультраправым союзникам продолжить войну в Газе после завершения сделки по освобождению заложников, сообщает The Washington Post.
По данным издания, подобное заявление было сделано «за закрытыми дверями» в адрес ультраправых союзников Нетаньяху, передает ТАСС.
Согласно условиям сделки, палестинская сторона должна освободить 33 заложника в обмен на более 1 тыс. палестинских заключенных. Предполагается, что возобновление боевых действий может способствовать сохранению единства в израильском правительстве и предотвратит политический раскол.
Канцелярия премьер-министра Израиля уже подтвердила факт подписания сделки, которая была достигнута при посредничестве США и Катара. Сделка предусматривает не только освобождение заложников, но и временное прекращение огня в секторе Газа.
Ранее представители Израиля, ХАМАС, США и Катара достигли соглашения о перемирии в секторе Газа, подписав документ, предусматривающий освобождение заложников и прекращение огня.
Корпус стражей исламской революции Ирана выразил опасения по поводу возможного нарушения Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.