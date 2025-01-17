  • Новость часаЗа две первые недели года освобождены четыре курских населенных пункта
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Баку приготовили изощренную месть бывшим лидерам Карабаха
    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Суд не смог найти потерпевших в деле генерала Попова
    Орбан потребовал защитить газопровод «Турецкий поток»
    Вице-спикер Словакии подвергся нападкам за визиты в Россию
    Дуда призвал Зеленского быть сдержаннее в заявлениях
    Французские военные заявили о «подсветке» самолета Atlantic 2 российским радаром
    Пожар на одной из крупнейших в мире аккумуляторной электростанции начался в Калифорнии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Во время войны все и всегда ждут мира

    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

    14 комментариев
    17 января 2025, 11:59 • Новости дня

    WP: Нетаньяху тайно пообещал продолжить войну в Газе

    WP: Нетаньяху пообещал продолжить войну в Газе после этапа освобождения заложников

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский премьер-министр Нетаньяху пообещал своим ультраправым союзникам продолжить войну в Газе после завершения сделки по освобождению заложников, сообщает The Washington Post.

    По данным издания, подобное заявление было сделано «за закрытыми дверями» в адрес ультраправых союзников Нетаньяху, передает ТАСС.

    Согласно условиям сделки, палестинская сторона должна освободить 33 заложника в обмен на более 1 тыс. палестинских заключенных. Предполагается, что возобновление боевых действий может способствовать сохранению единства в израильском правительстве и предотвратит политический раскол.

    Канцелярия премьер-министра Израиля уже подтвердила факт подписания сделки, которая была достигнута при посредничестве США и Катара. Сделка предусматривает не только освобождение заложников, но и временное прекращение огня в секторе Газа.

    Ранее представители Израиля, ХАМАС, США и Катара достигли соглашения о перемирии в секторе Газа, подписав документ, предусматривающий освобождение заложников и прекращение огня.

    Корпус стражей исламской революции Ирана выразил опасения по поводу возможного нарушения Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.

    16 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей

    Канцелярия Нетаньяху сообщила об отказе ХАМАС от соглашений по Газе

    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС создало кризис, отказавшись от уже достигнутых договоренностей по сектору Газа, что препятствует подписанию соглашения, сообщили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении говорится, что движение ХАМАС отказалось от ранее достигнутых договоренностей, создавая кризисную ситуацию, которая мешает заключению соглашения по сектору Газа. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что ХАМАС, отказываясь от соглашений, подрывает усилия по стабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана выразил опасения о возможном нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Коментарии (5)
    16 января 2025, 10:33 • Новости дня
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне

    КСИР Ирана заявил о возможном срыве Израилем сделки с ХАМАС и призвал готовиться к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы КСИР восхваляется храбрость движений «Хезболла» в Ливане и «Ансар Алла» в Йемене, а также группировок сопротивления в Ираке, и напоминается о важности поддерживать боеготовность для противостояния «новым войнам и преступлениям» .

    КСИР считает, что Израиль может нарушить достигнутое соглашение, что может привести к новым конфликтам и эскалации напряженности в регионе. Иранские военные подчеркивают необходимость быть готовыми к потенциальным угрозам и преступлениям, которые могут возникнуть в результате такого развития событий.

    Пресс-служба КСИР также заявила о том, что окончание войны и прекращение огня заставят главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху готовиться к волне критики и внутренним проблемам в израильском обществе. По мнению КСИР, это может привести к протестам и внутреннему расколу.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

    Коментарии (5)
    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 18:52 • Новости дня
    Хуситы атаковали авианосец США в Красном море

    Хуситы в шестой раз атаковали авианосец USS Harry Truman в Красном море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-политическое движение «Ансар Алла» в Йемене заявило о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, используя крылатые ракеты и беспилотники для нападения на флот США.

    Как передает РИА «Новости», хуситы, политико-военное движение, контролирующее север Йемена, объявили о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman, находящийся в Красном море. Нападение было осуществлено с использованием крылатых ракет и беспилотников. Целью атак стал не только сам авианосец, но и сопровождающие его боевые корабли.

    Хуситы отметили, что это уже шестая атака на USS Harry Truman с момента его прибытия в Красное море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря, а также совершили нападение на авианосец США USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море.

    Коментарии (3)
    15 января 2025, 22:44 • Новости дня
    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом

    ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем и назвало его поворотным моментом

    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте с Израилем, и поблагодарило посредников, включая Катар и Египет.

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Движение назвало это достижение поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    СМИ сообщали, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    Коментарии (4)
    15 января 2025, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    Al Qahera News: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня, сообщают египетские СМИ со ссылкой на информированный источник.

    Посредники помогли достичь соглашения, которое окончит боевые действия в секторе Газа между Израилем и палестинцами, сообщил собеседник Al Qahera News, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, вскоре будет опубликовано совместное заявление, которое подтвердит это соглашение. Детали заявления пока не раскрываются.

    Ранее ХАМАС анонсировал скорое завершение переговоров по Газе.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 12:13 • Новости дня
    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

    Коментарии (2)
    15 января 2025, 22:38 • Новости дня
    МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января

    МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе с 19 января на 42 дня

    МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня на первом этапе, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

    Аль Тани заявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа, Израиль и движение ХАМАС, договорились о перемирии, которое вступит в силу 19 января и продлится 42 дня на начальном этапе, передает РИА «Новости».

    «Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа», – отметил Аль Тани.

    Согласно проекту соглашения, девять больных и раненых израильских заложников будут освобождены из Газы в обмен на освобождение 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле.

    Также Израиль обязуется освободить тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года и не принимавших участия в событиях 7 октября 2023 года. Эти меры направлены на снижение напряженности и улучшение гуманитарной ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

    В Кремле сдержанно отреагировали на возможное прекращение огня в Газе.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 02:23 • Новости дня
    Иран сообщил, что договор с Россией не предполагает военный альянс

    Глава МИД Ирана Арагчи заявил, что договор о стратегическом партнерстве с Россией не предполагает военный альянс

    Иран сообщил, что договор с Россией не предполагает военный альянс
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Договор о стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном не предусматривает создание военного союза, сообщил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Арагчи пояснил, что соглашение охватывает все аспекты двустороннего сотрудничества, с акцентом на экономику и торговлю. «Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

    Он подчеркнул, что договор не направлен против третьих стран. Он также отметил, что соглашение не ограничивает стороны в подписании других международных договоров. «Это поистине комплексное, всеобъемлющее соглашение», – заявил дипломат, подчеркивая его важность для развития отношений между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран планируют подписать договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает обширное сотрудничество в различных сферах. В Кремле 17 января состоятся переговоры президента Владимира Путина и главы Ирана Масуда Пезешкиана о стратегическом партнерстве. Договор о стратегическом партнерстве с Ираном, как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, имеет конструктивный характер и не направлен против других стран.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 21:57 • Новости дня
    ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии

    Al Arabiya: ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии

    ХАМАС и Израиль подписали соглашение о перемирии
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС и Израиль заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

    Телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС. Документ включает обмен удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных, указали источники канала. По данным собеседников, документ был дополнительно откорректирован перед подписанием.

    «Все стороны подписали соглашение по сектору Газа», – сообщил источник телеканала.

    Ранее премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня на первом этапе.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что новое соглашение между Израилем и ХАМАС позволит создать условия для устойчивой стабилизации в секторе Газа и возвращения всех временно перемещенных лиц.

    Россия не принимала участия в подготовке соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 23:48 • Новости дня
    Турция призвала к созданию независимой Палестины

    Турция требует начала переговоров о палестинском государстве в границах 1967 года

    Tекст: Максим Попов

    Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило за срочное начало переговоров по созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года с целью обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается, что только таким образом можно обеспечить прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также прекратить несправедливость в отношении палестинцев.

    «Необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и географической целостностью в границах 1967 года», – говорится в заявлении дипломатов.

    Напомним, ранее премьер Катар Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил о договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Катара, Египта и США. Соглашение предусматривает 42-дневное перемирие и освобождение 33 израильских заложников и вступит в силу 19 января.

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 22:05 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе по электростанции в Израиле

    Хуситы заявили об ударе крылатой ракетой по электростанции на юге Израиля

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» сообщило об атаке на объект энергетической инфраструктуры на территории Израиля.

    Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар крылатой ракетой по электростанции в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля. Об этом сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа, передает ТАСС.

    «Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав крылатой ракетой электростанцию израильского противника в районе Умм-эш-Рашраш (арабское название города Эйлат) на юге оккупированной Палестины», – сказал Сариа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце декабря власти Израиля заявили об обнаружении на шельфе в Средиземном море крупнейшего за последние годы месторождения природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы атаковали гиперзвуковой ракетой министерство обороны Израиля в Тель-Авиве заявили вооруженные силы хуситов, а также нанесли удар по критической цели в Тель-Авиве, используя гиперзвуковую баллистическую ракету.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 01:27 • Новости дня
    Нетаньяху обсудил с Трампом освобождение заложников в Газе

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за помощь в освобождении заложников

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с избранным президентом США Дональдом Трампом вопросы освобождения заложников в секторе Газа и дальнейшие действия по предотвращению терроризма.

    Как сообщили в канцелярии главы израильского правительства, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы Нетаньяху поблагодарил Трампа за его содействие в продвижении освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул свою приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями Трампа о сотрудничестве между США и Израилем, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

    Также стороны договорились о скорой встрече в Вашингтоне, на которой планируется обсудить текущую ситуацию в Газе и другие важные вопросы, связанные с безопасностью и двусторонними отношениями.

    До этого США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск. Напомним, 15 января глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что  Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. Одновременно с этим президент США Джо сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Коментарии (0)
    14 января 2025, 14:06 • Новости дня
    В ХАМАС анонсировали скорое завершение переговоров по Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ожидается скорое завершение переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщило палестинское движение ХАМАС во вторник.

    Переговоры вышли на финальную стадию, они должны завершиться подписанием всеобъемлющего и четкого соглашения, сообщили в организации, передает ТАСС.

    Ранее израильские госучреждения и больницы начали готовиться к приему заложников в рамках возможной сделки с ХАМАС по сектору Газа. Сообщалось, что вскоре в Дохе должен начаться новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС.

    Коментарии (0)
    15 января 2025, 23:04 • Новости дня
    Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе

    США объявили о шестинедельном перемирии в Газе и начале вывода израильских войск

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден объявил, что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

    Как отметил Байден в специальном обращении, первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, передает ТАСС. В этот период планируется полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных пунктов Газы и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, включая женщин, пожилых людей и раненых.

    Вторая фаза соглашения будет сосредоточена на завершении освобождения всех оставшихся заложников и окончательном выводе израильских войск. Третья фаза предполагает возвращение родным останков погибших заложников, после чего начнется процесс восстановления разрушенного анклава.

    На протяжении всех трех фаз будет соблюдаться режим прекращения огня, что, по мнению Байдена, создаст необходимые условия для мирного процесса и восстановления стабильности в регионе.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил, что перемирие между Израилем и ХАМАС начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня. При этом представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Коментарии (0)
    16 января 2025, 04:17 • Новости дня
    Байден сообщил о плане прекращения огня и освобождения заложников в Газе

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации рассказал о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации сообщил о разработанном плане сделки, касающейся прекращения огня и освобождения заложников в секторе Газа, передает РИА «Новости». Он отметил, что его команда завершила разработку и согласование данного плана, подчеркнув, что его реализация в значительной степени будет осуществляться новой администрацией.

    «Этот план был разработан и согласован моей командой и будет в значительной степени реализован новой администрацией», – подчеркнул Байден, выступая в Белом доме.

    До этого американский лидер заявил, что что первая фаза соглашения о прекращении огня в секторе Газа продлится шесть недель, в течение которых начнется вывод израильских войск и освобождение заложников.

    Коментарии (0)
    Главное
    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева
    В двигателях разбившегося самолета Jeju Air в Южной Корее найдены перья
    Эстония решила за десять лет ликвидировать категорию неграждан
    Орбан: После окончания конфликта на Украине санкции против России будут выброшены в окно
    Байден запутался в описании разговора с Путиным
    Чемпионские перстни Малкина нашли после ограбления
    Маск объяснил крушение Starship утечкой кислорода

    Германия переживает самый продолжительный кризис со времен Гитлера

    Экономический кризис в Германии не завершается второй год подряд. Страна переживает самую продолжительную стагнацию за всю свою послевоенную историю. И новый год может оказаться не лучше двух предыдущих. Почему крупнейшая некогда экономика справляется хуже остальных? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия и Иран демонстрируют дипломатическое мужество

    17 января в Кремле состоится подписание важнейшего документа в истории российско-иранских отношений – Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам экспертов, от предыдущего соглашения он будет отличаться прежде всего военной составляющей, да и время его подписания не случайно предваряет инаугурацию Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    «Врачи говорили, что у меня нет шансов выжить»

    «Не все могут вынести смерти людей, с которыми ты сегодня живешь вместе в одном окопе и ешь одной ложкой, а завтра видишь их убитыми. Это бьет по психическому состоянию. К счастью, я выдержал». Ветеран СВО Дмитрий Протопопов рассказал газете ВЗГЛЯД, как опыт спецоперации влияет на его жизнь сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    В Баку приготовили изощренную месть бывшим лидерам Карабаха

    В пятницу, 17 января, в военном суде Баку начинается рассмотрение дела против восьми бывших руководителей Нагорного Карабаха. Азербайджанская юстиция рассматривает их вовсе не как политических лидеров отколовшегося когда-то от страны региона, а Армения де-факто и вовсе от них отреклась. И это не единственная причина, по которой данный суд станет уникальным в мировой юридической практике. Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Подарок Трампа для России и Китая

      Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и Китая, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля над островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

    • Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

      Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

    • Киев раскрыл военные планы на 2025 год

      Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед западными союзниками о военных планах на 2025 год, включающих, помимо прочего, «асимметричный ответ агрессору». Это произошло в ходе совещания в так называемом формате Рамштайн в Германии, где Умеров участвовал вместе с Владимиром Зеленским.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............