МИД выразил надежду на стабилизацию после сделки Израиля и ХАМАС

Захарова: Россия рассчитывает на стабилизацию в Газе после сделки Израиля и ХАМАС

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что выполнение соглашения между Израилем и ХАМАС может создать условия для возвращения временно перемещенных лиц и восстановления разрушенного в ходе боевых действий, передает ТАСС.

По ее словам, воссоединение освобождаемых израильских заложников и палестинских заключенных со своими семьями станет важным этапом в данном процессе. Также Захарова подчеркнула, что Россия ожидает, что среди освобождаемых окажется и гражданин России Александр Труфанов, который находится в секторе Газа.

Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

Израиль заявил, что ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения. ХАМАС ранее подтвердил соблюдение перемирия в секторе Газа.

Газета ВЗГЛЯД писала, что сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис.