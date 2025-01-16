ХАМАС подтвердил соблюдение перемирия в секторе Газа

ХАМАС заявил о выполнении условий перемирия, согласованных посредниками

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель радикальной организации Иззат ар-Ришк заявил об этом в своем Telegram-канале. «ХАМАС придерживается соглашения о прекращении огня, о котором объявили посредники», – написал ар-Ришк в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Руководство движения ХАМАС в телефонном разговоре со спецпредставителем президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаилом Богдановым выразило благодарность России за ее последовательные усилия в поддержке законных прав палестинского народа и справедливого решения палестинского вопроса.

МИД России отметил, что палестинцы также поделились своими ожиданиями от соглашения, достигнутого в результате длительных переговоров в Дохе и Каире с Израилем.

Ранее Израиль заявил, что ХАМАС отказывается от договоренностей, создавая в последний момент кризис, который препятствует достижению соглашения.

Напомним, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.