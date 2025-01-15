Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Кремль сдержанно отреагировал на возможность прекращения огня в секторе Газа
Кремль выражает сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что в случае появления конкретной информации о контактах на высшем уровне, Кремль проинформирует общественность, передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что важность прекращения огня обусловлена гуманитарной катастрофой в регионе.
«Это можно воспринимать только со сдержанным оптимизмом, потому что мы, к сожалению, мало говорим о той гуманитарной катастрофе», – отметил он.
Ранее в ХАМАС анонсировали скорое завершение переговоров по Газе. Сообщалось, что вскоре в Дохе должен начаться новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС.