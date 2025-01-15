Кремль сдержанно отреагировал на возможность прекращения огня в секторе Газа

Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета опровергла ряд выводов СМИ

Лавров: Расшифровка черных ящиков разбившегося в Актау самолета AZAL не подтвердила ряд предварительных выводов СМИ

Tекст: Елизавета Шишкова

Лавров подчеркнул, что содержимое черных ящиков предоставило много интересной информации, и призвал дождаться полного расследования, чтобы избежать нагнетания ситуации в медийном пространстве, передает ТАСС.

Министр отметил, что в ходе расследования катастрофы была проведена специальная встреча в Бразилии, где и были открыты черные ящики. Лавров подчеркнул, что сведения, полученные из них, ставят под сомнение предварительные выводы, которые звучат в СМИ. Он призвал уделять больше внимания фактам и не распространять неподтвержденную информацию.

Москва высоко ценит поддержку Баку в вопросе участия России в расследовании авиакатастрофы. Лавров отметил, что структурированные отношения между Россией и Азербайджаном позволяют оперативно решать любые вопросы, в том числе связанные с подобными инцидентами.

Он подчеркнул, что такие инциденты, как катастрофа с азербайджанским самолетом, требуют изучения всех фактов, и Россия получила поддержку азербайджанских коллег в этом вопросе.

Ранее Россия выразила заинтересованность в объективном расследовании авиакатастрофы AZAL под Актау.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев требует наказания виновных за авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines близ Актау и уверен, что ответственность лежит на представителях России. Также Ильхам Алиев заявил, что трагедии с самолетом под Актау можно было избежать при координации между Вооруженными силами и гражданскими службами России.