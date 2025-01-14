В ХАМАС анонсировали скорое завершение переговоров по Газе

Умерла польская актриса Барбара Рыльска

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Goniec, Рыльска родилась 20 января 1936 года в Кракове и получила театральное образование в Варшаве. Она работала в театрах Варшавы и Кракова, передает «Московский комсомолец».

С начала 1960-х годов Рыльска активно снималась в кино, участвуя в таких картинах, как «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет» и «Разыскиваемый, разыскиваемая». Эти фильмы пользовались популярностью и у советской аудитории, сделав ее любимицей многих зрителей.

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