Израильские учреждения получили указание подготовиться к приему заложников от ХАМАС

Tекст: Денис Тельманов

Как передает Kan, израильские госучреждения и больницы получили указание подготовиться к приему заложников, которые могут быть освобождены в рамках переговоров с палестинским движением ХАМАС. Уточняется, что если сделка будет одобрена, заложники могут прибыть в Израиль уже в ближайшие дни.



Гостелерадиокомпания сообщает, что Армия обороны Израиля уже провела встречи с должностными лицами министерства здравоохранения для подготовки больниц к приему похищенных. В понедельник портал Walla сообщил, что Израиль и посредники достигли согласия по проекту соглашения с ХАМАС.

По информации телеканала Al Arabiya, ХАМАС передал ответ на проект соглашения по сектору Газа без замечаний. В Дохе продолжается раунд переговоров с посредниками о прекращении огня и освобождении заложников.

Седьмого октября 2023 года ХАМАС захватил более 250 израильтян в ходе атаки на южные поселения. Из них 98 человек остаются в плену, включая тех, кого считают погибшими. До сих пор удалось вернуть 156 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС по вопросам прекращения огня и связанных переговоров об освобождении заложников. Израильская делегация уже прибыла в столицу Катара для участия в этих переговорах, что подтверждает серьезность намерений сторон. Возможность мирных переговоров между ХАМАС и Израилем существует, но для доверительного диалога требуется посредник, которым может стать Россия, учитывая ее нейтральное отношение и историю сотрудничества с Израилем.

