Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.7 комментариев
Делегация Израиля прибыла в Катар для переговоров по Газе
Делегация Израиля прибыла в столицу Катара для участия в переговорах по освобождению заложников, удерживаемых в Газе, сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман.
По словам Гендельмана переговоры по Газе начнутся 12 января, делегация Израиля прибыла в столицу Катара Доху, передает ТАСС.
На переговорах будет обсуждаться возможное освобождение израильских граждан, захваченных в Газе. Делегация надеется на достижение прогресса в переговорах с катарскими посредниками.
Ранее в Дохе и Каире состоялись прошли технические переговоры с целью прекращения военных действий в Газе, в которых приняли участие представители сторон конфликта и посредники.
Движение ХАМАС подтвердило, что в Дохе начнется новый раунд непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа, которые включают обсуждение вывода израильских военных и возвращения перемещенных лиц.