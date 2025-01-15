МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января

МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе с 19 января на 42 дня

Tекст: Вера Басилая

Аль Тани заявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа, Израиль и движение ХАМАС, договорились о перемирии, которое вступит в силу 19 января и продлится 42 дня на начальном этапе, передает РИА «Новости».

«Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа», – отметил Аль Тани.

Согласно проекту соглашения, девять больных и раненых израильских заложников будут освобождены из Газы в обмен на освобождение 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле.

Также Израиль обязуется освободить тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года и не принимавших участия в событиях 7 октября 2023 года. Эти меры направлены на снижение напряженности и улучшение гуманитарной ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

В Кремле сдержанно отреагировали на возможное прекращение огня в Газе.