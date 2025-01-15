СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

Подросток задержан за покушение на убийство Героя России в Саратове

В Саратовской области подросток планировал убить Героя России по указанию неизвестных

Tекст: Денис Тельманов

По предварительной информации, несовершеннолетний вступил в сговор с некими неустановленными лицами. Получив от них указание, он вооружился молотком и направился к месту жительства депутата для совершения убийства, передает ТАСС.



Однако подросток, прибыв на место, обнаружил отсутствие цели и покинул территорию, намереваясь продолжить попытку после получения информации о местонахождении мужчины. Его преступный замысел не был доведен до конца благодаря оперативным действиям сотрудников УФСБ и ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области, которые задержали молодого человека, предотвратив трагедию.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и устанавливать личности тех, кто мог быть вовлечен в сговор с подростком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области вооруженный подросток совершил нападение на одноклассников, в результате которого как минимум три ученика получили ранения. В Сергиевом Посаде пятнадцатилетний подросток убил свою мать топором и сам сдался полиции, по данному инциденту возбуждено уголовное дело. В поселке Тарнополь Иркутской области 15-летний подросток арестован на два месяца после убийства 12-летней девочки, причиной которого стал конфликт, переросший в насилие с применением ножа.