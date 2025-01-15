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    Трамп хочет оружием наверстать отставание США от России в Арктике
    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье
    Марсианский проект РФ и США может повторить успех миссии «Союз-Аполлон»
    В «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова
    «АвтоВАЗ» допустил создание нового бренда для коммерческих машин
    Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» семи городам
    Путин подписал указ о разовой выплате 80 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны
    Белоусов назвал число приглашенных для участия в Параде Победы стран
    Бывшего и ненышнего замдиректора Смоленской АЭС задержали за превышение полномочий
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем Трампу Арктика

    Главная ценность Гренландии – это национальный сектор контроля над Арктикой. И попытки новой вашингтонской администрации не подкупом, так завоеванием получить Гренландию – это подготовка к борьбе за арктические шельфы, проливы и ресурсы.

    5 комментариев
    Андрей Шалунов Андрей Шалунов Как сделать потребление разумным и достаточным

    Отказ от производства товаров с коротким сроком эксплуатации является ключом к сокращению объемов мусора на свалках и снижению трат граждан на покупку товаров.

    14 комментариев
    15 января 2025, 19:56 • Новости дня

    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    Al Qahera News: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня, сообщают египетские СМИ со ссылкой на информированный источник.

    Посредники помогли достичь соглашения, которое окончит боевые действия в секторе Газа между Израилем и палестинцами, сообщил собеседник Al Qahera News, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, вскоре будет опубликовано совместное заявление, которое подтвердит это соглашение. Детали заявления пока не раскрываются.

    Ранее ХАМАС анонсировал скорое завершение переговоров по Газе.

    14 января 2025, 22:53 • Новости дня
    Победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова погибла в 33 года

    В результате несчастного случая в возрасте 33 лет погибла победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова

    Победительница Кубка мира по самбо Ольга Баранова погибла в 33 года
    @ vk.com/tverjudo_fd

    Tекст: Антон Антонов

    Российская самбистка и дзюдоистка Ольга Баранова, которая в 2014 году завоевала Кубок мира по самбо, умерла в результате несчастного случая, ей было 33 года, сообщила Тверская федерация дзюдо.

    Тверская федерация дзюдо сообщила в соцсети «ВКонтакте»: «Скоропостижно ушла из жизни уроженка города Торжка, известная дзюдоистка, талантливая спортсменка Ольга Баранова».

    В федерации добавили, что причиной смерти стал несчастный случай. «Мы не имеем права разглашать, что конкретно с Ольгой случилось, без согласия родственников», – приводит ТАСС текст сообщения. Указывается, что Баранова «завершила карьеру» и «работала тренером по фитнесу».

    Баранова становилась победительницей Кубка мира по самбо 2014 года, серебряным и бронзовым призером чемпионата России. В дзюдо завоевала бронзу чемпионата России среди юниоров, передает РИА «Новости».

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    14 января 2025, 23:12 • Новости дня
    Фотографию Певцова сняли со стены ведущей группы артистов Ленкома

    Певцов сообщил об удалении его фотографии в Ленкоме и попрощался с театром

    Фотографию Певцова сняли со стены ведущей группы артистов Ленкома
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Народный артист Дмитрий Певцов сообщил, что его фотографию убрали со стены театра «Ленком Марка Захарова». Он заявил, что «не в настроении» пояснять ситуацию с уходом из театра.

    «Среди ведущей группы артистов исчезла моя фотография», – приводит слова Певцова «Московский комсомолец».

    Как заявил Певцов, теперь ему ясно, что в его услугах «театр Ленком Марка Захарова больше не нуждается». При этом он отметил: «Официально мне, конечно, об этом никто не скажет, но у нас так повелось».

    «Ленком, прощай! И прости, если что было не так», – заявил Певцов, добавив, что сохраняет «силы и желание играть на сцене».

    В июне Алексей Франдетти сообщил о решении покинуть должность главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова».

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    15 января 2025, 19:11 • Видео
    Зеленский завернул поганку в «план Трампа»

    Владимир Зеленский заявил о подготовке встречи с Дональдом Трампом и о том, что у них общая цель – «добиться мира на Украине». Но Зеленскому нужен только «справедливый» мир, то есть невозможный и неприемлемый для России. И он, кажется, нашел способ перехитрить Трампа при помощи британцев и французов.

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    14 января 2025, 20:28 • Новости дня
    Подросток задержан за покушение на убийство Героя России в Саратове

    В Саратовской области подросток планировал убить Героя России по указанию неизвестных

    Подросток задержан за покушение на убийство Героя России в Саратове
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    В Саратовской области задержан подросток, который, вооружившись молотком, готовил покушение на депутата, Героя России Александра Янкловича, но был остановлен правоохранителями.

    По предварительной информации, несовершеннолетний вступил в сговор с некими неустановленными лицами. Получив от них указание, он вооружился молотком и направился к месту жительства депутата для совершения убийства, передает ТАСС

    Однако подросток, прибыв на место, обнаружил отсутствие цели и покинул территорию, намереваясь продолжить попытку после получения информации о местонахождении мужчины. Его преступный замысел не был доведен до конца благодаря оперативным действиям сотрудников УФСБ и ЦПЭ ГУ МВД России по Саратовской области, которые задержали молодого человека, предотвратив трагедию.

    Следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и устанавливать личности тех, кто мог быть вовлечен в сговор с подростком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иркутской области вооруженный подросток совершил нападение на одноклассников, в результате которого как минимум три ученика получили ранения. В Сергиевом Посаде пятнадцатилетний подросток убил свою мать топором и сам сдался полиции, по данному инциденту возбуждено уголовное дело. В поселке Тарнополь Иркутской области 15-летний подросток арестован на два месяца после убийства 12-летней девочки, причиной которого стал конфликт, переросший в насилие с применением ножа.

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    15 января 2025, 12:58 • Новости дня
    До окончания регистрации участников дополнительного отбора на программу «Время героев» осталось 10 дней

    До окончания дополнительного отбора на программу «Время героев» осталось десять дней, более 17,5 тыс. человек уже подали заявки, стремясь присоединиться к участникам, среди которых уже есть назначенные на ответственные должности.

    Как сообщается на сайте программы , дополнительная регистрация на участие в программе завершится через десять дней, 25 января в 12.00 по московскому времени.

    Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров отметил: «До завершения регистрации участников дополнительного набора на программу  «Время героев» осталось десять дней. При этом мы уже получили более 17,5 тыс. заявок».

    Комиссаров добавил, что общее количество заявок, включая участников первого потока, превысило 61 тысячу. До завершения регистрации все участники и ветераны СВО могут направить свои заявки как через сайт, так и на почту.

    Первые результаты участия в программе уже заметны: 18 участников первого потока получили новые назначения на ответственные должности. Среди них полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога и глава Тамбовской области Евгений Первышов. Руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

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    14 января 2025, 21:57 • Новости дня
    Барбара Брыльска объяснила сообщения о своей смерти

    Барбара Брыльска пообщалась с журналистами после сообщений о своей смерти

    Барбара Брыльска объяснила сообщения о своей смерти
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польская актриса Барбара Брыльска заявила, что слухи о ее смерти являются ошибкой, возникшей из-за путаницы с именем другой польской актрисы, Барбары Рыльски, которая скончалась недавно.

    Брыльска, известная по роли в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», вышла на связь и опровергла слухи о своей смерти, передает Ura.Ru со ссылкой на «Абзац». Неправильная информация появилась в интернете из-за схожести имен с другой польской актрисой – Барбарой Рыльской, которая недавно скончалась.

    В разговоре с журналистами Брыльска отметила: «У меня все в порядке. Слухи о моем здоровье развились, потому что некоторые журналисты перепутали меня с другой актрисой. Я – Брыльска, а у нее фамилия – Рыльска. Она была немного старше, чем я. Спасибо, что беспокоитесь».

    Напомним, актриса театра, кино и телевидения, певица Барбара Рыльска, известная как «польская Марлен Дитрих», умерла 11 января перед своим 89-летием.

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    14 января 2025, 20:12 • Новости дня
    Патрушев предсказал возможное исчезновение Молдавии как государства

    Патрушев заявил о возможном исчезновении Молдавии из-за антироссийской политики Кишинева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Николай Патрушев выразил мнение, что Молдавия может исчезнуть или быть поглощена другой страной из-за своей антироссийской политики и экономических кризисов.

    Как сообщает «Комсомольская правда», помощник президента России Николай Патрушев сделал резкое заявление о будущем Молдавии. По его словам, антироссийская политика Кишинева может привести к тому, что страна либо войдет в состав другого государства, либо вовсе прекратит свое существование.

    «Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдавия либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование», – заявил Патрушев в интервью. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация в Молдавии напоминает ему Украину, которая также столкнулась с серьезными экономическими и политическими трудностями.

    Патрушев также отметил сложное положение в Молдавии и Прибалтике, которое обусловлено их политикой в отношении Брюсселя. Он обратил внимание на энергетический кризис, который, по его мнению, был спровоцирован Кишиневом и стал ярким примером кризисного состояния республики. По мнению Патрушева, эти регионы следуют по пути Украины, что может привести к серьезным последствиям.

    Ранее Патрушев предположил, что Украина может прекратить свое существование как государство уже в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию в Европу, а Кишинев отказался выплачивать долг Газпрому. В результате Молдавия и Приднестровье оказались лишены российского газа, что особенно сильно ударило по Приднестровью, попавшему в полную газовую блокаду. В республике остались без газа 122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах. Зафиксированы случаи гибели людей.

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    15 января 2025, 10:14 • Новости дня
    ВСУ направили на штурм в Курской области элитные отряды и ССО
    ВСУ направили на штурм в Курской области элитные отряды и ССО
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ задействовало элитные подразделения, включая силы специальных операций (ССО), для штурмов в Курской области, сообщили в силовых структурах России.

    Российские силовые структуры сообщили, что эти подразделения были изначально созданы для выполнения задач в тылу, однако в настоящее время они активно участвуют в штурмах, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны России сообщило, что с начала вторжения на территорию Курской области Вооруженные силы Украины потеряли до 51 тыс. 900 военнослужащих, 303 танка, 229 боевых машин пехоты и значительное количество другой техники.

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    15 января 2025, 16:56 • Новости дня
    В «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова

    В «Ленкоме» назвали ошибкой размещение фото Певцова после его увольнения

    В «Ленкоме» объяснили, почему убрали портрет Певцова
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Портрет народного артиста России Дмитрия Певцова долгое время продолжал находиться в театре «Ленком Марка Захарова», несмотря на его отставку в 2021 году, сообщила пресс-служба театра.

    Увольнение Певцова было связано с его избранием депутатом Государственной думы. Однако в театре признали, что оставить его портрет среди служащих артистов было ошибкой, и они намерены это исправить, передает РИА «Новости».

    В сообщении говорится, что после увольнения Певцов продолжал выступать в «Ленкоме» по срочным договорам, но допускал негативные высказывания о театре в публичной сфере. В интервью телеканалу «Беларусь-1» артист выразил желание возглавить театр, чтобы «спасти то, что осталось после Захарова», однако добавив, что руководство театра не поддержало эту идею. По его мнению, за последние пять лет от театра «ничего не осталось, кроме названия».

    На заседании творческого совета «Ленкома» коллеги Певцова под руководством народного артиста Александра Збруева сочли его высказывания неэтичными и не соответствующими действительности. Они подчеркнули, что театр сохраняет наследие Марка Захарова, включая восемь его спектаклей, которые продолжают собирать аншлаги. Также в театре проводятся различные мероприятия и выставки, посвященные Захарову.

    Накануне народный артист Дмитрий Певцов сообщил, что его фотографию убрали со стены театра «Ленком Марка Захарова». Он заявил, что «не в настроении» пояснять ситуацию с уходом из театра.

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    15 января 2025, 16:48 • Новости дня
    Военкор: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Военкор Поддубный: Целью ракетного удара стало подземное хранилище газа во Львовской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Целью утреннего группового удара ВС России было крупнейшее подземное хранилище газа (ПХГ) в городе Стрый Львовской области, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный добавил, что в этом городе расположен крупный железнодорожный узел с сообщением сразу на пять направлений. «Подобные удары по тыловым объектам противника – это гарантированное снижение его военного потенциала», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале отметил, что действительно различные источники сообщали о взрывах во Львовской области, где целями стали подземные хранилища газа (ПХГ). Он отметил, что на территории Украины функционирует свыше десятка подобных объектов, которые защищены, их сложно поразить.

    «В одной Львовской области пять таких ПХГ, так что если попадание было, то урон будет значительный», – сообщил эксперт.

    Ранее украинские СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщили о повреждении двух объектов инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах Львовской области в результате ракетной атаки.

    Ранее экономист Иван Лизан сказал газете ВЗГЛЯД, что если разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине, то Киев потеряет возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будет вынужден качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье.

    Минобороны России в среду сообщило, что российские войска нанесли удар по украинской газо-энергетической инфраструктуре, которая обеспечивает работу военно-промышленного комплекса.

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    15 января 2025, 15:51 • Новости дня
    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье

    Экономист Лизан: У России есть дипломатический и силовой варианты решения проблем с газом в Приднестровье

    Эксперт назвал два способа возобновления поставок российского газа в Приднестровье
    @ dpa/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    У Приднестровья есть два варианта получения газа из России: Москва или договорится с Киевом о прокачке через территорию Украины, или разрушит ударами подземные хранилища газа на Украине, чтобы та снова зависела от энергоносителей со стороны России, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия подаст в регион газ в качестве гуманитарной помощи, при этом маршрут транзита топлива будет определен отдельно.

    «Россия с середины «нулевых» и так поставляет Приднестровью «гуманитарный», то есть бесплатный газ на нужды теплоэнергетики и коммунальных хозяйств. Это, по сути, субсидирование республики со стороны Москвы», – рассказал экономист Иван Лизан. «Сейчас, учитывая геополитические реалии, прокачать российский газ в Приднестровье без согласия Украины невозможно. Поэтому здесь, скорее всего, необходимы некие договоренности с Киевом. В теории еще можно договориться с Азербайджаном о спотовых контрактах, но это маловероятная схема», – детализировал собеседник.

    «Также есть силовой вариант – разрушить ударами подземные хранилища газа на Украине. Тогда оппоненты потеряют возможность поддерживать давление в своей газотранспортной системе (ГТС) и будут вынуждены качать газ из России. Так топливо можно будет переправлять в том числе в Приднестровье», – рассказал он.

    В качестве потенциальных целей для Российской армии эксперт назвал «перемычки между месторождениями в Харьковской и Полтавской областях и украинской ГТС». «Можно еще уничтожить компрессорную станцию в Днепропетровской области, отрезав Николаевскую и Одесскую области от ГТС. Тогда их можно снабжать через «Турецкий поток», – рассуждает аналитик.

    «В итоге Приднестровье сможет получать весь необходимый для них объем газа – 1,6 млрд кубометров в год. Еще в республике возможно запустить в эксплуатацию мазутные блоки на Молдавской ГРЭС, но это не решит проблемы полностью. Коммунальный сектор все равно останется без газа, а котельные у них работают как раз на газе», – продолжил аналитик.

    Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил, что Россия отправит в регион газ в качестве гуманитарной помощи. Он уточнил, что топливо подадут в необходимом для населения и промпредприятий объеме. Решение, по его словам, было принято на переговорах в Москве, а маршрут поставок стороны обсудят дополнительно. «Точной даты подачи нет, но то, что подача газа начнется, это факт. Дальше посмотрим по ситуации, немножко осталось потерпеть», – приводит ТАСС слова Красносельского.

    Напомним, 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг Газпрому. В результате ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Без газа остались  122 населенных пункта, что повлияло на более чем 51 тыс. абонентов в сельской местности и свыше 20 тыс. частных домовладений в городах.

    В непризнанной республике в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия. В результате энергокризиса зафиксированы случаи смерти пытавшихся согреться людей. Газета ВЗГЛЯД оценивала ущерб, который Украина нанесла себе и другим остановкой транзита газа.

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    15 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    Зеленский заявил о массированных ударах по энергетике Украины
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский объявил о массированных ударах по энергетической инфраструктуре Украины, включая объекты газовой отрасли.

    В результате ударов пострадала также газовая инфраструктура, передает ТАСС.

    Зеленский выразил недовольство тем, что западные партнеры не полностью выполняют свои обещания по обеспечению Украины системами ПВО.

    Он также отметил, что это затрудняет защиту критически важных объектов и обеспечение безопасности граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Киева на улице Крещатик возле офиса Зеленского загорелась электрическая подстанция.

    Украинские СМИ сообщали, что взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины. Подполье передавало, что один из взрывов произошел у аэропорта в Черкассах, откуда авиация ВСУ взлетает для ударов по позициям России.

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    15 января 2025, 09:35 • Новости дня
    Экс-премьеру Грузии сломали нос в Батуми
    Экс-премьеру Грузии сломали нос в Батуми
    @ Li Ming/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, ныне – один из лидеров оппозиции, избит в Батуми в отеле «Шератон», ему сломали нос, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Оппозиция и СМИ сообщают, что это сделали сторонники правящей партии «Грузинская мечта».

    Гахария уже выписан из клиники.

    МВД ведет следствие, нападавшим, которые пока не задержаны, грозит до трех лет лишения свободы.

    Соратница экс-премьера по партии «За Грузию» Натиа Мезвришвили назвала случившееся «заказом (почетного председателя «Грузинской мечты») Бидзины Иванишвили».

    Гахария был премьер-министром Грузии в 2019-2021 годах, до этого возглавлял также Минэкономики и МВД Грузии.

    Он имеет диплом МГУ, являясь магистром политических наук.

    На выборах в парламент Грузии 26 октября 2024 года партия Гахарии получила 12 мандатов, но требует нового голосования, не признавая победу «Грузинской мечты».

    Накануне в Грузии арестовали учредительницу газет в Батуми за нападение на полицейского.

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    15 января 2025, 11:14 • Новости дня
    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике

    Депутат Госдумы Колесник: Запад раздувает тему разрыва подводных кабелей на Балтике, чтобы поскандалить

    В Госдуме объяснили повышенное внимание Запада к обрывам кабелей на Балтике
    @ MIKKEL BERG PEDERSEN/EPA/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море – это элемент информационной войны, обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. В последнее время неоднократно сообщалось о повреждении подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Балтийском море, в ответ НАТО усиливает присутствие на Балтике.

    «Обрыв морского подводного кабеля – это рабочая ситуация. Подобные инциденты зачастую не преследуют военно-политические цели. Судно же «крутится» на поверхности, амплитуда серьезная. И случается, что грунт не удерживает якорь, а тот, в свою очередь, цепляет кабель. Я сам пару раз наблюдал такое», – отмечает депутат Госдумы Андрей Колесник, бывший морской офицер.

    «Сейчас внимание СМИ приковано к этой теме. Идет информационная война, поэтому любое происшествие, особенно на Западе, начинают подгонять под политическую ситуацию», – добавил собеседник. По словам парламентария, «сращивание» поврежденного кабеля не представляет проблемы для ремонтных судов. «Тем более Балтийское море достаточно мелкое, водолазы могут спокойно работать», – добавил спикер.

    Подобные инциденты также никак не влияют на работу американской гидроакустической противолодочной системы SOSUS. «Гидрофоны стоят по всему Мировому океану, но с ними ничего не случается. Поэтому я не вижу в обрыве кабелей признаков диверсий», – подчеркнул бывший морской офицер.

    Что касается решения НАТО усилить патрулирование в Балтийском море из-за инцидентов, то Колесник считает эти планы альянса политически мотивированными. «Вот когда взорвали «Северный поток – 2», это была серьезная комбинация. А сейчас стоит цель поднять шумиху, поскандалить», – подчеркнул спикер.

    Депутат не удивлен, что военное ведомство Швеции уже связало повреждение с китайским судном Yi Peng. «Дональд Трамп высказался об экономической войне с Китаем – и тут же начались истории с обрывами», – указал Колесник.

    Во вторник стало известно о повреждении в Балтийском море еще одного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию. Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что причиной повреждения может быть китайское судно Yi Peng, находившееся на якоре в 160 км от побережья Швеции. По мнению следователей, действия экипажа судна могли быть умышленными, потому что капитан якобы был завербован российскими спецслужбами для выполнения этой операции.

    Похожие инциденты происходили на Балтике в ноябре и декабре минувшего года. В конце декабря повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Финские правоохранители подозревают, что виновник обрыва EstLink 2 судно Eagle S, которое шло под флагом Островов Кука. При этом финская таможня бездоказательно утверждает, что корабль Eagle S якобы причастен к перевозке российских энергоресурсов.

    В ноябре произошел разрыв телекоммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационного кабеля между Швецией и Литвой. Тогда под подозрением также оказался китайский сухогруз.

    Во вторник генсек НАТО Марк Рютте в ходе проходящего в Финляндии саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона сообщил о начале операции «Балтийский караул», которая заключается в увеличении военного присутствия в Балтийском море ради усиления безопасности подводной инфраструктуры.

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    15 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Роскомнадзор: Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России

    Повреждение оптоволокна в Татарстане замедлило интернет в 21 регионе России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Татарстане повреждена магистральная волоконно-оптическая линия связи, что привело к снижению скорости интернета у миллионов россиян.

    Роскомнадзор сообщил о повреждении магистральной волоконно-оптической линии связи в Татарстане, передает РИА «Новости». В результате инцидента снизилась скорость интернета у 3,8 млн россиян, проживающих в 21 регионе страны.

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    15 января 2025, 14:11 • Новости дня
    Forbes: На Украине прекратят формирование новых бригад ВСУ

    Forbes: ВСУ прекратят создавать новые бригады из-за распада 155-й механизированной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине решили отказаться от формирования новых бригад ВСУ, чтобы избежать повторения распада 155-й механизированной бригады, где дезертировало 1700 солдат, сообщило издание Forbes.

    Из 5800 военнослужащих бригады около 1700 человек покинули свои посты, что привело к фактическому распаду подразделения, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, передает РИА «Новости».

    Экс подчеркивает, что теперь мобилизованные на Украине новобранцы будут отправляться в уже существующие бригады на дополнение их рядов, а не на создание новых подразделений. Такое изменение в стратегии направлено на предотвращение повторения аналогичных инцидентов, которые могут подорвать боеспособность украинской армии.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Министерство обороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    Сообщалось, что 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

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