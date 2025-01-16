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    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство. Да, все люди равны, но черные, женщины и все мыслимые сексуальные меньшинства намного равнее других.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Запад на Балтике ставит под вопрос главные правила мореплавания

    Россия может сохраниться как мировая держава, только отстояв полноценные возможности для морской торговли. События на Балтийском море – вызов именно такого масштаба. Там руками Скандинавии и Прибалтики Запад пытается уничтожить российские морские торговые пути.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Байден спалил остатки американского лидерства

    Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.

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    16 января 2025, 12:13 • Новости дня

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис

    Израильский эксперт Ципис: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис в Израиле

    Израильский эксперт: Сделка с ХАМАС может спровоцировать политический кризис
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сделка между Израилем и ХАМАС стала результатом выверенного тайминга со стороны США. И Дональд Трамп, и Джо Байден запишут ее себе в актив. Но в любой момент договоренность может сорваться из-за внешних или внутренних факторов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве.

    «Сделка Израиля и ХАМАС вызвала недовольство ряда израильских депутатов из коалиции и оппозиции. Пока неизвестно, сколько представителей палестинского движения Тель-Авив согласился выдать. Но, по всей видимости, речь идет об очень большом количестве. То есть фактически Израиль, освобождая заложников, пополняет ряды группировки свежими бойцами», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «На этом фоне возникает вопрос: в чем был смысл войны, которая длилась больше года? ХАМАС в перспективе восстановится, хотя изначальной целью, напомню, было его уничтожение. Поэтому ультраправые силы в парламенте и в обществе в целом выступают против этих договоренностей», – продолжил он.

    Собеседник указал, что в Кнессете уже звучат голоса политических сил о выходе из коалиции. «Если она будет расколота, то Израиль войдет в новый виток политического кризиса, и стоит ожидать внеочередные выборы», – детализировал Ципис. По его мнению, Нетаньяху при заключении сделки с ХАМАС «некуда было деваться» – он пошел на нее «под давлением Вашингтона».

    Спикер отметил и период, когда договоренность между сторонами была достигнута. «Можно сказать, что соглашение – это результат выверенного тайминга со стороны США. И Джо Байден, и Дональд Трамп, и обе партии – Демократическая и Республиканская – запишут договор себе в актив», – объяснил аналитик.

    Что касается других внешних сил, причастных к этой сделке, то политолог выделяет Египет и Катар. «Однако, насколько я знаю, главным актором в этом проекте является Британия. У нее ключи от этой сделки. Она имеет влияние и на ХАМАС, и на Израиль. Впрочем, в любой момент договоренность может сорваться под влиянием внешних или внутренних факторов», – заключил Ципис.

    Ранее Израиль и ХАМАС достигли соглашения по освобождению заложников из сектора Газа и прекращению огня в анклаве. Оно вступит в силу в воскресенье, 19 января, и будет включать в себя три этапа, сообщил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани.

    Первая фаза соглашения продлится 42 дня. В рамках этого этапа ХАМАС освободит 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Тель-Авив в ответ освободит сотни палестинских заключенных, заявил президент США Джо Байден. По данным источников Al Jazeera, на свободе окажутся около 2 тыс. заключенных, в том числе 250 человек, осужденных на пожизненное заключение.

    Также будут увеличены поставки гуманитарной помощи в анклав: возобновится ввоз топлива, оборудования гражданской обороны и предметов первой необходимости для граждан, потерявших свои дома. На территории анклава начнут восстанавливать медучреждения и пекарни, раненых и больных перевезут на лечение.

    В ходе второго этапа должны быть объявлены полный вывод израильских войск из Газы и завершение войны. Кроме того, будут освобождены все оставшиеся заложники, в том числе израильские солдаты-мужчины.

    На третьем этапе пройдет обмен телами погибших и начнется восстановление Газы под контролем Египта, Катара и ООН. В ходе всех трех фаз будет действовать режим прекращения огня. В ХАМАС достижение соглашения назвали поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поблагодарил Дональда Трампа за помощь в освобождении заложников. Он подчеркнул приверженность возвращению всех похищенных любыми средствами и выразил удовлетворение обещаниями избранного президента США о сотрудничестве между Вашингтоном и Тель-Авивом, направленном на предотвращение превращения Газы в прибежище для терроризма.

    16 января 2025, 04:40 • Новости дня
    Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США

    Байден заявил о необходимости поправок в Конституцию для устранения иммунитета президента

    Байден назвал олигархов у власти главной угрозой США
    @ Mandel Ngan/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден в прощальной речи отметил рост экономического неравенства и предложил внести изменения в конституцию страны.

    Президент США Джо Байден в своем прощальном обращении к нации выразил обеспокоенность ростом экономического неравенства в стране, передает РИА «Новости». Он заявил, что сосредоточение богатства в руках меньшинства угрожает американской демократии, а также базовым правам и свободам граждан. Байден подчеркнул, что в США формируется олигархия с чрезмерным уровнем власти и влияния.

    «Сегодня в Америке формируется олигархия с крайним уровнем богатства, власти и влияния, что буквально угрожает всей нашей демократии, базовым правам, свободам и возможности для всех добиться успеха», – сказал Байден, чье выступление транслировали все ведущие американские телеканалы.

    Глава Белого дома также поднял вопрос о необходимости поправок в Конституцию, которые бы устранили иммунитет президента от ответственности за преступления, совершенные в ходе исполнения полномочий. Он заявил, что ни один президент не должен быть защищен от ответственности за свои преступные действия, даже находясь на посту.

    Кроме того, американский лидер заметил, что граждан страны захлестнула лавина дезинформации, что создает угрозы для злоупотребления властью. Байден подчеркнул важность борьбы с коррупцией в политике и призвал избавиться от скрытого финансирования избирательных кампаний.

    До этого Байден назвал своими заслугами укрепление НАТО и сохранение свободы Украины. Также он сообщил о разработанном плане сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, который согласовала его команда.

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    16 января 2025, 02:00 • Новости дня
    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США

    Оттава составила перечень американских товаров на 105 млрд долларов для пошлин

    Канада подготовила список товаров для введения пошлин в ответ на угрозы США
    @ Nathan Denette/ Keystone Press/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Канада разработала предварительный список американских товаров на 105 млрд долларов, на которые планируется ввести пошлины в ответ на возможные действия администрации Трампа, пишет Bloomberg.

    По информации агентства, это решение принято в ответ на угрозу избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные тарифы на канадские товары, передает ТАСС.

    Источники уточняют, что Оттава не намерена вводить пошлины первой и сделает это только в случае, если администрация Трампа реализует свои планы. Кроме того, список товаров, подготовленный канадскими властями, является предварительным и может быть дополнен в будущем.

    До этого премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять меры в ответ на возможные тарифы США в размере 25% на канадские товары, а премьер-министр страны Мелани Жоли уточнила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в США.

    Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что в первый день своего президентства планирует ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, ссылаясь на проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. После этого он пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем. В ответ на это бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к Трампу с призывом помнить о независимости Канады и серьезности мировой ситуации.

    Коментарии (3)
    16 января 2025, 12:30 • Видео
    Подарок Трампа для России и Китая

    Планы Дональда Трампа на Гренландию уже сейчас стали «абсолютным подарком» для России и НАТО, считают в Британии. Судя по всему, без пяти минут президент США серьезно настроен добиться контроля за островом. И это действительно выгодно России. Британцы даже не представляют, насколько выгодно.

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    15 января 2025, 19:56 • Новости дня
    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    Al Qahera News: Стороны договорились о прекращении огня в Газе

    СМИ: Стороны договорились о прекращении огня в Газе
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня, сообщают египетские СМИ со ссылкой на информированный источник.

    Посредники помогли достичь соглашения, которое окончит боевые действия в секторе Газа между Израилем и палестинцами, сообщил собеседник Al Qahera News, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, вскоре будет опубликовано совместное заявление, которое подтвердит это соглашение. Детали заявления пока не раскрываются.

    Ранее ХАМАС анонсировал скорое завершение переговоров по Газе.

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    15 января 2025, 22:44 • Новости дня
    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом

    ХАМАС подтвердило соглашение с Израилем и назвало его поворотным моментом

    ХАМАС назвало прекращение огня с Израилем поворотным моментом
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте с Израилем, и поблагодарило посредников, включая Катар и Египет.

    Палестинское движение ХАМАС подтвердило достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    Движение назвало это достижение поворотным моментом в длительном конфликте с Израилем, подчеркнув стойкость палестинского народа в течение более 15 месяцев.

    СМИ сообщали, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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    16 января 2025, 10:33 • Новости дня
    КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне

    КСИР Ирана заявил о возможном срыве Израилем сделки с ХАМАС и призвал готовиться к войне

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выразил опасения о нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

    В заявлении пресс-службы КСИР восхваляется храбрость движений «Хезболла» в Ливане и «Ансар Алла» в Йемене, а также группировок сопротивления в Ираке, и напоминается о важности поддерживать боеготовность для противостояния «новым войнам и преступлениям» .

    КСИР считает, что Израиль может нарушить достигнутое соглашение, что может привести к новым конфликтам и эскалации напряженности в регионе. Иранские военные подчеркивают необходимость быть готовыми к потенциальным угрозам и преступлениям, которые могут возникнуть в результате такого развития событий.

    Пресс-служба КСИР также заявила о том, что окончание войны и прекращение огня заставят главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху готовиться к волне критики и внутренним проблемам в израильском обществе. По мнению КСИР, это может привести к протестам и внутреннему расколу.

    Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.

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    15 января 2025, 21:59 • Новости дня
    Пушков: Дания не пойдет на конфликт с США из-за Гренландии
    Пушков: Дания не пойдет на конфликт с США из-за Гренландии
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Алексей Пушков отреагировал на высказывания премьер-министра Дании о самостоятельности Гренландии, высказав сомнения в возможностях Копенгагена противостоять давлению США.

    Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, сделанное ею во время разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом, в котором она подчеркнула, что решение о независимости Гренландии будет приниматься исключительно самой Гренландией.

    В своем Telegram-канале сенатор заявил, что Дания осознает свои ограниченные возможности в обеспечении безопасности Гренландии. «Похоже, «гордая» Дания осознала, что два патрульных катера и две собачьи упряжки с полицейскими, которыми Копенгаген укрепил «безопасность» Гренландии, от напора Трампа ее не спасут», – написал он.

    Пушков также отметил, что Дания не может позволить себе конфликты с США, а Евросоюз, вероятно, оставит ее одну решать проблемы с Трампом. Он добавил, что Брюссель молчит, а протесты со стороны главы МИД Франции не имеют значения. Пушков выразил уверенность, что от кого на самом деле будет зависеть независимая Гренландия, ясно – не от Дании.

    Напомним, премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре с Дональдом Трампом подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны. До этого гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.

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    15 января 2025, 17:07 • Новости дня
    Reuters: Советники Трампа поддержали создание демилитаризованной зоны на Украине

    Reuters сообщил о поддержке советников Трампа создания демилитаризованной зоны на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советники избранного президента США Дональда Трампа одобрили предложение о создании демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными, с целью разрешения конфликта в регионе, сообщило агентство Reuters.

    Эта зона будет патрулироваться европейскими военными в рамках возможного решения конфликта на Украине. Одна из главных целей такой зоны – предоставление Украине материальных гарантий безопасности, сообщает РИА «Новости».

    По данным агентства, большинство высокопоставленных советников Трампа поддерживают идею заморозки нынешней линии фронта. Это предложение включает создание демилитаризованной зоны, патрулируемой войсками европейских стран, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить безопасность.

    Кроме того, советники Трампа высказывают мнение, что возможность членства Украины в НАТО стоит исключить в обозримом будущем.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заморозке конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения аналогичны минским договоренностям, но хуже.

    Россию не устраивают предложения команды избранного президента США Дональда Трампа, которые предполагают отложить членство Украины в НАТО на 20 лет и ввести туда миротворцев ЕС и Британии.

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    16 января 2025, 12:05 • Новости дня
    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей

    Канцелярия Нетаньяху сообщила об отказе ХАМАС от соглашений по Газе

    Израиль заявил об отказе ХАМАС от договоренностей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Палестинское движение ХАМАС создало кризис, отказавшись от уже достигнутых договоренностей по сектору Газа, что препятствует подписанию соглашения, сообщили в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

    В заявлении говорится, что движение ХАМАС отказалось от ранее достигнутых договоренностей, создавая кризисную ситуацию, которая мешает заключению соглашения по сектору Газа. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху подчеркнула, что ХАМАС, отказываясь от соглашений, подрывает усилия по стабилизации ситуации в регионе, передает ТАСС.

    Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана выразил опасения о возможном нарушении Израилем соглашения с ХАМАС, подчеркивая необходимость поддержания боеготовности.

    Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

    Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сдержанный оптимизм по поводу возможного скорого соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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    15 января 2025, 22:38 • Новости дня
    МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января

    МИД Катара: Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе с 19 января на 42 дня

    МИД Катара: Перемирие в Газе начнется 19 января
    @ Abed Rahim Khatib/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня на первом этапе, сообщил премьер-министр Катара, глава МИД Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

    Аль Тани заявил, что стороны конфликта в палестинском секторе Газа, Израиль и движение ХАМАС, договорились о перемирии, которое вступит в силу 19 января и продлится 42 дня на начальном этапе, передает РИА «Новости».

    «Посредникам из Катара, Египта и США удалось достигнуть соглашения о прекращении огня между сторонами конфликта в секторе Газа», – отметил Аль Тани.

    Согласно проекту соглашения, девять больных и раненых израильских заложников будут освобождены из Газы в обмен на освобождение 110 палестинских заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в Израиле.

    Также Израиль обязуется освободить тысячу заключенных из сектора Газа, задержанных после 8 октября 2023 года и не принимавших участия в событиях 7 октября 2023 года. Эти меры направлены на снижение напряженности и улучшение гуманитарной ситуации в регионе.

    Ранее сообщалось, что конфликтующие в секторе Газа стороны смогли достичь соглашения о прекращении огня.

    В Кремле сдержанно отреагировали на возможное прекращение огня в Газе.

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    16 января 2025, 06:09 • Новости дня
    В Госдуме призвали советников Трампа «не изобретать велосипед» по Украине

    Депутат Шеремет предложил советникам Трампа изучить мирные предложения Путина по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал советников Трампа поддержать мирные инициативы Владимира Путина для урегулирования конфликта на Украине, отказавшись от собственных разработок.

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что советникам избранного президента США Дональда Трампа не следует изобретать велосипед для прекращения конфликта на Украине, передает РИА «Новости». Вместо этого, по мнению Шеремета, они должны изучить и принять предложения, изложенные президентом Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что достаточные условия для мира уже обозначены российским лидером.

    Шеремет также отметил, что Трампу предстоит исправить ошибки своего предшественника Джо Байдена, которые, по его словам, угрожают ядерной безопасности. Он подчеркнул необходимость личной встречи и диалога между Россией и США для снижения напряженности, которую, как считает депутат, искусственно создала администрация Байдена.

    Напомним, накануне Reuters сообщило о поддержке большинством советников Трампа идеи создания демилитаризованной зоны на Украине, патрулируемой европейскими военными. Также было предложено заморозить текущую линию фронта.

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    16 января 2025, 03:15 • Новости дня
    Гренландия отвергла идею присоединения к США

    Только 0,0001% гренландцев поддержали идею стать гражданами США

    Tекст: Максим Попов

    Депутат парламента Гренландии и председатель оппозиционной партии «Налерака» Пеле Броберг заявил, что 75% населения острова выступают за независимость от Дании, при этом лишь 0,0001% гренландцев хотят стать гражданами США.

    По словам Броберга, подавляющее большинство населения острова высказывается в пользу независимости от Дании, но лишь ничтожно малое количество гренландцев готовы стать гражданами США, передает РИА «Новости».

    Напомним, 7 января избранный президент Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для национальной безопасности США в части защиты от потенциальных угроз со стороны Китая и России.  В ответ на это премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что решение о возможной независимости Гренландии будет принимать исключительно Гренландия, а не Дания или другие страны. Гренландский премьер-министр Муте Эгеде заявил, что жители острова не хотят идентифицировать себя ни с датчанами, ни с американцами.


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    15 января 2025, 13:50 • Новости дня
    Меркурис: Трамп должен осознать смену целей Путина на Украине

    Аналитик Меркурис предупредил Трампа о смене целей Путина в конфликте на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Будущему президенту США Дональду Трампу необходимо осознать изменившиеся цели президента России Владимира Путина в конфликте на Украине, чтобы избежать ошибок в потенциальных переговорах, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Меркурис подчеркнул, что если бы он был советником Трампа, то указал бы ему на различия между тем, чего Путин добивался в феврале 2022 года, и тем, что он стремится достичь в 2025 году, особенно учитывая видимые успехи России, передает РИА «Новости».

    Эксперт считает, что будущий президент США пока недооценивает Россию и успехи ее руководства, что может повлиять на эффективность переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Меркурис отметил, что Трамп опирается на недостоверные факты, что может затруднить понимание реальной ситуации и целей России. В условиях изменения стратегий и целей важно учитывать текущие успехи и позицию России в этом конфликте.

    Ранее сообщалось, что Трамп намерен использовать переговоры с Россией и Украиной для урегулирования конфликта, предпочитая справедливые условия мира и избегая уступок.

    Заместитель главы МИД Сергей Рябков допустил телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном после инаугурации Трампа.

    В Кремле заявили , что пока нет новой информации о возможных контактах президента Путина с Трампом.

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    16 января 2025, 01:00 • Новости дня
    Трюдо пригрозил ответом на тарифы Трампа против Канады

    Трюдо заявил о готовности Канады ответить на тарифы Трампа против канадских товаров

    Tекст: Максим Попов

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна готова принять меры в ответ на возможные тарифы США в размере 25% на канадские товары, угрожающие экономическим отношениям между странами.

    Как сообщает ТАСС, Трюдо отметил, что Канада рассматривает все возможные варианты реагирования на планы будущего президента США Дональда Трампа ввести тарифы в размере 25% на все канадские товары. «Мы используем все инструменты для защиты канадцев», – подчеркнул премьер-министр.

    Ранее глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что Оттава готова прекратить поставки электроэнергии и энергоносителей в США, если эти тарифы будут введены. В настоящее время Канада экспортирует в США порядка 60% своей нефти и 85% электроэнергии, что составляет значительную часть двусторонней торговли между странами.

    Напомним, 25 ноября Трамп заявил, что в первый день своего президентства планирует ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики, ссылаясь на проблемы нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. После этого он пригрозил Канаде стать 51-м штатом США из-за нерешенных проблем. В ответ на это бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен обратился к  Трампу с призывом помнить о независимости Канады и серьезности мировой ситуации.

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    16 января 2025, 01:43 • Новости дня
    Лондон отложил подписание сделки с Маврикием по Чагосу до инаугурации Трампа

    Британия не подпишет соглашение о передаче архипелага Чагос Маврикию до прихода Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Британское правительство решило отложить подписание соглашения о передаче архипелага Чагос Маврикию до вступления в должность нового президента США Дональда Трампа, сообщила The Guardian.

    В канцелярии премьер-министра Великобритании заявили, что данное решение позволит новой администрации США детально изучить все детали соглашения, передает ТАСС.

    Официальный представитель Даунинг-стрит подчеркнул: «Совершенно разумно дать новой администрации возможность изучить все детали соглашения». Однако в Лондоне отвергли предположения о том, что Трамп сможет наложить вето на сделку.

    Соглашение о передаче суверенитета над архипелагом Чагос Маврикию было заключено правительством Британии 3 октября 2024 года. Согласно договоренностям, британско-американская военная база на острове Диего-Гарсия должна продолжать работу как минимум в течение 99 лет.

    Ранее сообщалось, что Британия согласилась арендовать военную базу на Чагосе за 11 млрд долларов.

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    15 января 2025, 23:48 • Новости дня
    Турция призвала к созданию независимой Палестины

    Турция требует начала переговоров о палестинском государстве в границах 1967 года

    Tекст: Максим Попов

    Турецкое внешнеполитическое ведомство выступило за срочное начало переговоров по созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года с целью обеспечения мира и стабильности в регионе.

    Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года, передает РИА «Новости». В заявлении подчеркивается, что только таким образом можно обеспечить прочный мир и стабильность на Ближнем Востоке, а также прекратить несправедливость в отношении палестинцев.

    «Необходимо как можно скорее начать мирные переговоры о создании независимого и суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и географической целостностью в границах 1967 года», – говорится в заявлении дипломатов.

    Напомним, ранее премьер Катар Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани сообщил о договоренности между Израилем и движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа при посредничестве Катара, Египта и США. Соглашение предусматривает 42-дневное перемирие и освобождение 33 израильских заложников и вступит в силу 19 января.

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