Военный кабинет Израиля утвердил сделку с ХАМАС по сектору Газа

КСИР Ирана после соглашения по Газе призвал готовиться к новой войне

КСИР Ирана заявил о возможном срыве Израилем сделки с ХАМАС и призвал готовиться к войне

Tекст: Вера Басилая

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) предупредил о возможном срыве Израилем соглашения с радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа, передает ТАСС.

В заявлении пресс-службы КСИР восхваляется храбрость движений «Хезболла» в Ливане и «Ансар Алла» в Йемене, а также группировок сопротивления в Ираке, и напоминается о важности поддерживать боеготовность для противостояния «новым войнам и преступлениям» .

КСИР считает, что Израиль может нарушить достигнутое соглашение, что может привести к новым конфликтам и эскалации напряженности в регионе. Иранские военные подчеркивают необходимость быть готовыми к потенциальным угрозам и преступлениям, которые могут возникнуть в результате такого развития событий.

Пресс-служба КСИР также заявила о том, что окончание войны и прекращение огня заставят главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху готовиться к волне критики и внутренним проблемам в израильском обществе. По мнению КСИР, это может привести к протестам и внутреннему расколу.

Ранее глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа, которое начнет действовать 19 января и будет длиться 42 дня.

Президент США Джо Байден сообщил о трех фазах перемирия в Газе.

Представители группировки ХАМАС подтвердили соглашение о прекращении огня в Газе, назвав его поворотным моментом в конфликте.

Министерство иностранных дел Турции заявило о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров для создания независимого палестинского государства в границах 1967 года.