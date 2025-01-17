Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.13 комментариев
Военный кабинет Израиля утвердил сделку с ХАМАС по сектору Газа
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС о перемирии
Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС, предусматривающее прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников, с учетом политических и гуманитарных аспектов.
Военно-политический кабинет Израиля одобрил заключение соглашения с палестинским движением ХАМАС. Как передает «РИА Новости», данное соглашение направлено на прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердила этот шаг, пояснив, что сделка учитывает политические и гуманитарные аспекты.
Окончательное утверждение данного соглашения правительством Израиля ожидается на заседании, которое планируется провести позднее в пятницу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль, ХАМАС и США подписали соглашение о перемирии на Ближнем Востоке, а ХАМАС объявило о разрешении разногласий с Израилем.