Китай получит возможность давить на российские интересы в Киргизии

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2 октября, пятница  |  Последнее обновление — 17:50  |  vz.ru
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Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

Российский газопровод получил поддержку откуда меньше всего ожидал REUTERS/Hannibal Hanschke
Пока Германию одолевают сомнения, продолжать ли строительство «Северного потока – 2», эксплуатацию проекта неожиданно разрешила другая страна – Дания. Как раз в датских водах этот газопровод пока не достроен. Почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию? Как это скажется на завершении проекта? Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Турция теснит Россию в Закавказье с помощью исламистов

Франция сообщила о переброске сирийских исламистов через Турцию в Карабах Ghaith Alsayed/AP/ТАСС
Появляется все больше сообщений о том, что протурецкие боевики переброшены из Сирии в зону конфликта в Карабахе и воюют на стороне Азербайджана. Призывы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ (США, Россия и Франция) не подливать масла в огонь Турция категорично отвергает. По мнению экспертов, Анкара стремительно усиливает влияние на Южном Кавказе, и Москве потребуются решительные меры, чтобы отстоять свои интересы и сдержать турецкое нашествие. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...

Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...
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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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    Китай получит возможность давить на российские интересы в Киргизии

    Партия «Биримдик» считается пророссийской - но конкуренцию ей может составить и прокитайские политические силы    2 октября 2020, 17:45
    Фото: IGOR KOVALENKO/ЕРА/ТАСС
    Текст: Евгений Погребняк

    От обвинений в предательстве Родины до утечек гей-порно - так развиваются прямо сейчас предвыборные скандалы в Киргизии. В воскресенье в стране пройдут парламентские выборы, и их последствия могут оказаться крайне важными в том числе для России. Не исключено, что впервые в этой стране политические инструменты влияния получат силы, ориентированные не на Москву, а на Пекин.

    Киргизия является парламентско-президентской республикой. В отличие от большинства постсоветских стран, у депутатов парламента Киргизии есть реальные рычаги управления, они же назначают правительство. Внешняя политика в большей части осталась за президентом, но в реальности разделение полномочий сильно зависит от персоналий. В случае назначения сильного премьер-министра он будет влиять на все.

    По мнению большинства политологов, уже выделились две ключевые партии, которые заберут львиную долю мандатов после выборов. Это партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».

    «Биримдик» (в переводе на русский «Единство») задолго до предвыборной компании прочили в фавориты. Партии явно симпатизирует действующий президент Сооронбай Жээнбеков, его родной брат, экс-спикер Асылбек Жээнбеков, баллотируется от этой партии. В качестве своей идеологии партия провозглашает евразийство. Это пока единственная политсила на постсоветском пространстве, которая открыто об этом заявила, позиционируя себя, таким образом, как главное пророссийское объединение. Не вызывает сомнений, что во внешней политике «Биримдик» будет ориентироваться на Москву и Нур-Султан.

    Зато в предвыборной программе партии «Мекеним Кыргызстан» (МК) выделяется ориентированность на Китай, который рассматривается как главный инвестор в инфраструктурные проекты. В частности, строительство железной дороги «Китай - Киргизия - Убекистан» и открытие крупного китайского логистического центра в Нарыне. Такой акцент на сотрудничество с Китаем не случаен. Он вытекает из состава спонсоров МК, который завязан на бизнес с Китаем.

    Экономический прагматизм

    «Часть политических элит Киргизии плотно сидит на реэкспортных потоках, в том числе из Китая. С этой страной сейчас у Киргизии самый большой торгово-экономический оборот. Поэтому у Китая интересы в Киргизии есть. Однако Пекин никогда не делал ставку именно на формировании здесь прокитайской элиты, это в странах Средней Азии почти невозможно. - заявил газете ВЗГЛЯД политолог из Киргизии Денис Бердаков. - В идеологию среднеазиатских стран Китай никогда не лез, они для него слишком маленькие. Китай заинтересован именно в социально-экономической стабильности региона, через который можно было пропускать свои товары и экспортировать дальше в Европу, в меньшей степени  - на рынки ЕАЭС»,

    По мнению эксперта, создать в Киргизии и Средней Азии какие-то прокитайские силы Китай не сможет, для этого у него нет таких ресурсов «мягкой силы», как у США. Пекин всегда поддерживает ту власть, которая есть, просто в силу имеющегося огромного госдолга перед Китаем. Поэтому нет особой нужды формировать здесь какое-то прокитайское лобби.

    По мнению другого политолога из Бишкека Марса Сариева, в Киргизии есть несколько партий, которые сохранят прежний стратегический курс на союз с Россией в случае попадания в парламент.

    «Из проевразийских партий можно выделить пропрезидентский «Биримдик», она опираются именно на эту платформу и сохранят прежний курс, если возглавят парламент. Партии «Замандаш», «Республика» «Кыргызстан» и «Мекеним Кыргызстан» тоже поддерживают курс на ЕАЭС. Про остальные партии, кроме прозападной «Реформы», пока трудно говорить, на кого они ориентируются в этом вопросе», – считает Сариев.

    По мнению эксперта, даже завязанные на Китай бизнесмены вынуждены будут учитывать и российские интересы. «Нельзя сказать, что «Мекеним Кыргызстан» полностью ориентированы на Китай, они ориентированы и на Россию. - полагает Сариев. - С Китаем они связаны с бизнесом, откуда к нам идут товарные потоки. В этом отношении логично, что они собираются развивать сотрудничество с Китаем, т.е. увеличить оттуда грузопоток. Но куда уходят потом эти товары? В Казахстан и Россию. Поэтому здесь они совмещают и евразийский вектор, и в то же время стремятся поддерживать хорошие отношения с Китаем».

    Атака на «Биримдик»

    Однако пророссийские политические силы в последнее время оказались под угрозой. «Биримдик», на чью победу работает административный ресурс, в последние дни подпортил себе имидж неоднозначным высказыванием лидера партии Марата Аманкулова. В прошлом году в Москве на культурном мероприятии, посвященном историческим связям на Евразийском пространстве, Аманкулов заявил следующее:

    «Философия нашей партии – евразийство, мы будем стремиться туда. 30 лет нашей независимости показали, что пора уже одуматься и возвращаться. <...> Свободная жизнь – это хорошо, но пора возвращаться домой». Позже Аманкулов заявил что его слова вырвали из контекста и вообще это провокация.

    Видеоролик с этим высказыванием, которое по-разному можно толковать, появился в сети аккурат за полторы недели до выборов. Слова Аманкулова вызвали бурю негодования у прозападных политических сил и ярых националистов. В Бишкеке 27 сентября недовольные даже вышли на небольшой митинг в поддержку суверенитета Киргизии, на который пришло 200-400 человек. Митингующие потребовали привлечь Аманкулова к уголовной ответственности и снять его с выборов.

    Данный скандал, несомненно, стоил «Биримдик» части голосов. Возможно, он даже способен поставить под вопрос победу этой партии на выборах.

    Впрочем, данный инцидент стали быстро забывать, когда в сеть вылили новую порцию компромата. На этот в главных ролях оказались члены прозападной партии «Реформа». Неизвестные установили скрытую камеру у них дома - и таким образом им удалось заснять даже гей-порно. Реформисты сразу объявили этот видеоролик провокацией спецслужб, однако ярлык «партии ЛГБТ» уже к ним надежно прилип. Для традиционного общества Киргизии это имеет большие политические последствия.

    Смотрят на восток

    К слову, вокруг «Мекеним Кыргызстана» скандалы даже не утихают. В первую очередь из-за поддержки этой политсилы влиятельной семьей Матраимовых, которая имеет не только большое влияние и финансы, но и скандальную репутацию.

    В прошлом году журналисты опубликовали несколько расследований о коррупции на таможне. Главным фигурантом расследований стал Райымбек Матриимов (по прозвищу Раим миллион). Он, по мнению журналистов, в бытность замглавой таможенной службы создал схему по незаконным поставкам товаров из Китая и выводе из страны сотен миллионов долларов.

    Сейчас обе партии считаются провластными, а Матраимовы одни из опор президента, но это пока.

    Первый тревожный звоночек прозвенел во время встреч с избирателями в Араванском районе, когда сторонники «Биримдика» и МК устроили массовую драку. После выборов, если стороны не смогут договориться, то противостояние перельется в стены парламента и в стране настанет очередной политический кризис.

    Во время предыдущего резонансного противостояния, действующего и экс-президента, стороны не гнушались обращаться за поддержкой в Москву. В местных условиях это считается почти нормальным, т.к. всегда главная провластная партия была ориентирована только на север. Теперь же определенно можно сказать, что в любом случае в новый парламент Киргизии  придет большая группа лиц, чьи коммерческие интересы в больше части связаны с Китаем. А значит, политическую поддержку в будущих конфликтах они могут искать и на востоке. В любом случае, Пекин впервые получит реальные рычаги влияния на парламент Киргизии.


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