Эксперт: Президент Жээнбеков видит в Атамбаеве главного соперника на будущих выборах

Причиной обострения ситуации в Киргизии стала личная вражда между экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым и нынешним главой государства Сооронбаем Жээнбековым, заявил газете ВЗГЛЯД заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Нынешний конфликт имеет чисто личную подоплеку – Атамбаева воспринимают исключительно как человека, которому нужна власть ради власти – и в этом главная проблема, полагает Грозин.

«Атамбаев поссорился и с родней Жээнбекова, в частности, с младший братом президента Асылбеком (был спикером парламента). Сам президент не склонен идти на жесткое противостояние, но его родня, образно говоря, мечает придушить Атамбаева, потому что видит в нем главного потенциального конкурента на будущих парламентских выборах. К тому же Атамбаев – эмоционально неустойчивая личность и может пойти до конца. Он не зря предупреждал, что если придут его арестовывать, то он будет отстреливаться», – пояснил эксперт.

«Атамбаева сожрала система, созданная еще Аскаром Акаевым, первым президентом. Сам Атамбаев укреплял эту систему. При нем, например, людей «закрывали» по подложным обвинениям, за простые разговоры в банях. Киргизия – это такое Южное Сомали», – посетовал политолог.

Грозин добавил, что конфликт усугубляется особенностью киргизской политики, которая закручена исключительно на деньгах. В отличие от соседних стран, у киргизской элиты мало ресурсов. Отсюда и проистекает столь жесткая «внутривидовая конкуренция», которая всякий раз приводит к свержению очередного президента и возбуждению против него букета уголовных дел.

«В данном случае у нет никаких шансов. Скорее всего, Атамбаев проиграет. Но пока на него работает лишь его финансовый ресурс. У него есть бизнес вне Киргизии: в России, Турции, арабских монархиях. Вот почему его так просто не сожрешь», – считает эксперт.

Андрей Грозин напоминает: власти в течение года всячески пытались выдавить Атамбаева из страны, вслед за Бакиевым или Акаевым, однако ничего из этого не вышло. «Если Сооронбай Жээнбеков все же сумеет побороть Атамбаева, то у него, может, и появится харизма, но пока этого не прорисовывается», – констатирует эксперт.



Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. В 2019 году он был лишен неприкосновенности и статуса бывшего президента. Атамбаев подозревается в целом ряде преступлений, включая узурпацию власти.