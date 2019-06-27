Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева

Парламент Киргизии в четверг на заседании законодательного собрания проголосовал за лишение неприкосновенности бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

За лишение Атамбаева статуса экс-президента проголосовали 103 из 110 народных избранников. С потерей этого статуса он лишается и неприкосновенности, передает РИА «Новости».

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 16 мая подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности. Согласно новому документу, бывший глава государства может быть в отдельных случаях привлечен к уголовной ответственности после окончания полномочий, либо в случае отрешения его от власти.

20 июня парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

25 июня генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и в действиях президента есть признаки преступлений.

В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее он также подчеркнул, что не станет играть «унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях». 26 июня у его дома в пригородном селе Кой-Таш был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около 400 человек. На подъезде к дому выставили бетонные блоки.