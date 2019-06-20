Парламент Киргизии одобрил отмену неприкосновенности экс-президента

Парламент Киргизии проголосовал за отмену неприкосновенности экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

«Депутаты сегодня поддержали предложение специальной комиссии о снятии неприкосновенности с экс-президента Атамбаева», – сказал сотрудник аппарата, передает ТАСС.

Уточняется, что лишение Атамбаева неприкосновенности даст право привлечь его к уголовной ответственности.

Ранее комиссия по снятию неприкосновенности объявила о причастности экс-президента к девяти нарушениям закона, позже список сократился до шести, в числе которых перепрофилировании земельных участков, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и столичного Исторического музея, незаконное освобождение из мест заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, противозаконные поставки угля на ТЭЦ столицы и незаконное получение участка для строительства жилого дома в селе Кой-Таш.

«По закону, окончательно процедура будет завершена только после того, как будет получено положительное заключение генеральной прокуратуры по поводу принятого 20 июня решения. Оценка прокуратуры должна быть одобрена народными избранниками, и [должно быть] проведено еще одно голосование по этому вопросу», – сказал собеседник агентства.

Атамбаев был главой Киргизии с 2011 года по 2017 год и добровольно покинул должность после первого срока.