Атамбаев лишился статуса бывшего президента Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев был лишен статуса экс-главы государства, об этом сообщил парламент страны.

«Депутаты заслушали заключение Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики по итогам работы специальной комиссии Жогорку Кенеша (парламента республики – прим. ВЗГЛЯД) для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Кыргызской Республики А.Атамбаева для лишения его статуса», – говорится в сообщении на сайте парламента.

За лишение Атамбаева статуса экс-президента проголосовали 103 депутата, после чего решением парламента он был лишен статуса бывшего главы государства.

На заседании было прослушано выступление генпрокурора о том, что в действиях экс-президента были признаки преступлений на период исполнения им полномочий главы государства.

В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности. Это произошло после того, как в прокуратуру поступил перечень обвинений в адрес бывшего президента.

Его подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождении по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других незаконных действиях.

Сам Атамбаев назвал обвинения абсурдными и заявил, что чист перед народом.