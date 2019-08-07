Экс-генпрокурор Киргизии: Атамбаев готовил третью революцию

«Атамбаев говорил, что хотел совершить третью революцию, но все это детские игры. Если бы он пошел на сотрудничество со следствием, то его не стали бы «закрывать», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-вице-премьер Киргизии Азимбек Бекназаров. Так он отреагировал на задержание своего друга, экс-президента Алмазбека Атамбаева, чья резиденцию штурмуют силовики.

Бывший вице-премьер и генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров назвал действия силовиков по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева законными и оправданными. Он напомнил, что Атамбаев ранее был лишен неприкосновенности по решению национального парламента. «Атамбаев должен подчиниться решению властей. Он мой старый друг. Я говорил ему, что надо было содействовать следствию. Ему предъявили обвинения в коррупции. Неоднократно вызывали на допросы. Я обращался к нему и предлагал идти в суд доказать свою невиновность», – сказал Бекназаров.

Он убежден, что Атамбаев не стал убегать из страны, так как был уверен в своей власти и безнаказанности. «Его терпели почти семь лет. Он хотел создавать команду, обеспечить себе защиту. Раз не хочешь правосудия, надо было остаться в России. Атамбаев говорил, что хотел совершить третью революцию, но все это детские игры. Если бы он пошел на сотрудничество со следствием, то его не стали бы «закрывать». Не трогали бы семью. Находился бы под домашним арестом под госохраной», – подытожил Азимбек Бекназаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержан в результате силовой операции спецназовцев, которые взяли штурмом его резиденцию в пригородном селе Кой-Таш. Сторонники Атамбаева пытались защитить территорию владения, забрасывая силовиков камнями, но были подавлены. В результате штурма ранены около 10 человек, среди них оказались журналисты, которые следили за происходящим с места событий.

Напомним, в июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля его лишили статуса бывшего президента.

Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в незаконной трансформации земель. Кроме того, он якобы по поддельным медицинским справкам освободил криминального авторитета Азиза Батукаева. Еще одно обвинение касается узурпации власти. Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.



Напомним, что в Киргизии власть дважды менялась в результате государственных переворотов. В первый раз это произошло в феврале-марте 2005 года. Тогда после парламентских выборов произошло обострение ситуации в республике. В результате первый президент страны Аскар Акаев был вынужден покинуть свой пост и бежать в Россию. События были названы «тюльпановой революцией». Второй госпереворот, в ходе которого был свергнут президент Курманбек Бакиев, произошел в апреле 2010 года.