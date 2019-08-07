Экс-генпрокурор Киргизии: Атамбаев готовил третью революцию

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Россия потеряла больше миллиарда долларов из-за юаня

Американцы обвинили Китай в манипулировании валютой Фото: Егор Алеев/ТАСС
США впервые с 1994 года официально обвинили Китай в манипулировании валютой. Мерой наказания в таких случаях является введение пошлин. Главным судьей в таких случаях должна выступать ВТО, однако Вашингтон давно пренебрегает этими формальностями. Неконтролируемые действия США уже привели к первым негативным финансовым последствиям, в том числе и для России. Подробности...
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Двадцать лет назад Россия была в шаге от катастрофы

В августе 1999-го Шамиля Басаева провозгласили «военным амиром объединенных сил моджахедов Дагестана»Фото: Reuters
Двадцать лет назад началась вторая чеченская кампания. Она сыграла огромную роль в истории России, став одновременно и последним актом десятилетней драмы распада СССР, и первым шагом к возрождению великой России. Тогда наша страна достигла самой глубокой точки своего падения, но сумела переломить ситуацию и начать движение вверх. Подробности...
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Танки становятся умнее людей

Проект израильского легкого танка – возможно, образец танка ближайшего будущегоФото: Кадр из видео
Израиль представил так называемый умный танк – прототип бронемашины ближайшего будущего. Ее особенностью станет, например, специальный шлем для экипажа, подобный тому, который носят летчики истребителя F-35. Каковы главные тенденции в создании бронетехники будущего и что в этом направлении делается в России? Подробности...
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Украинская группировка поплатилась за подготовку наступления в Донбассе

Украина вновь провоцирует обострение в ДонбассеФото: Валентин Спринчак/ТАСС
Украина понесла в Донбассе крупнейшие за последнее время потери – и это стало непосредственной причиной того, что Владимир Зеленский позвонил Владимиру Путину. Помимо этого, ВСУ производят в Донбассе перемещения, которые крайне напоминают подготовку к наступательным действиям. Что происходит в Донбассе и как это может быть связано с визитом Зеленского в Турцию? Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Кровь, пот и слёзы Кашмира

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
Правительство Индии пошло на обострение ситуации вокруг Кашмира – единственного мусульманского региона страны. Скорее всего, будет отменена автономия и привилегии штата, а сам он будет разделен на две территории. К чему это приведет? Подробности...

Право бить и пинать полицейских не записано в Конституции

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Полицейский не должен проводить аналитическую работу на предмет того, незаконно митингующий профессор перед ним или просто гопник интеллигентного вида, но с арматурой у рукаве. За полицейского уже подумали и отдали приказ. Подробности...
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Москва, которую мы потеряли, и слава Богу

Андрей Манчук, политолог
Москва далеко не идеальна – несмотря на внешний блеск, в ней полно проблем. Но, вспоминая август 1999 года, я понимаю: сейчас это совсем другой город, ничем не похожий на свой прежний образ – на Москву, которую мы потеряли. Подробности...
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              Экс-генпрокурор Киргизии: Атамбаев готовил третью революцию

              7 августа 2019, 20:28

              Текст: Андрей Резчиков

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              «Атамбаев говорил, что хотел совершить третью революцию, но все это детские игры. Если бы он пошел на сотрудничество со следствием, то его не стали бы «закрывать», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-вице-премьер Киргизии Азимбек Бекназаров. Так он отреагировал на задержание своего друга, экс-президента Алмазбека Атамбаева, чья резиденцию штурмуют силовики.

              Бывший вице-премьер и генпрокурор Киргизии Азимбек Бекназаров назвал действия силовиков по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева законными и оправданными. Он напомнил, что Атамбаев ранее был лишен неприкосновенности по решению национального парламента. «Атамбаев должен подчиниться решению властей. Он мой старый друг. Я говорил ему, что надо было содействовать следствию. Ему предъявили обвинения в коррупции. Неоднократно вызывали на допросы. Я обращался к нему и предлагал идти в суд доказать свою невиновность», – сказал Бекназаров.

              Он убежден, что Атамбаев не стал убегать из страны, так как был уверен в своей власти и безнаказанности. «Его терпели почти семь лет. Он хотел создавать команду, обеспечить себе защиту. Раз не хочешь правосудия, надо было остаться в России. Атамбаев говорил, что хотел совершить третью революцию, но все это детские игры. Если бы он пошел на сотрудничество со следствием, то его не стали бы «закрывать». Не трогали бы семью. Находился бы под домашним арестом под госохраной», – подытожил Азимбек Бекназаров.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержан в результате силовой операции спецназовцев, которые взяли штурмом его резиденцию в пригородном селе Кой-Таш. Сторонники Атамбаева пытались защитить территорию владения, забрасывая силовиков камнями, но были подавлены. В результате штурма ранены около 10 человек, среди них оказались журналисты, которые следили за происходящим с места событий.

              Напомним, в июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля его лишили статуса бывшего президента.

              Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в незаконной трансформации земель. Кроме того, он якобы по поддельным медицинским справкам освободил криминального авторитета Азиза Батукаева. Еще одно обвинение касается узурпации власти. Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.

              Напомним, что в Киргизии власть дважды менялась в результате государственных переворотов. В первый раз это произошло в феврале-марте 2005 года. Тогда после парламентских выборов произошло обострение ситуации в республике. В результате первый президент страны Аскар Акаев был вынужден покинуть свой пост и бежать в Россию. События были названы «тюльпановой революцией». Второй госпереворот, в ходе которого был свергнут президент Курманбек Бакиев, произошел в апреле 2010 года. 



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