Атамбаев задержан в Киргизии в результате штурма его резиденции

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан в результате силовой операции киргизского спецназа.

«В ходе операции бойцами спецназа боевое оружие не применялась. Бойцы были оснащены только резиновыми пулями. В настоящее время операция по задержанию продолжается», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ГКНБ.

Все дороги к резиденции Атамбаева в пригородном селе Кой-Таш перекрыты правоохранительными органами, используется спецтранспорт, слышна стрельба. Вокруг дома находятся несколько сотен сотрудников милиции. Над домом Атамбаева несколько раз пролетел вертолет, передает РИА «Новости».

В результате штурма дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева ранены около 10 человек, среди них представители СМИ, в том числе журналистка 24.kg Аида Джумашова, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Киргизии началась операция по задержанию бывшего главы государства.

Напомним, в июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля его лишили статуса бывшего президента.

Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также в незаконной трансформации земель. Кроме того, он якобы по поддельным медицинским справкам освободил криминального авторитета Азиза Батукаева. Еще одно обвинение касается узурпации власти.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.