В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева

В Киргизии началась операция по задержанию бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева, сообщили в штабе экс-президента.

«Сотрудники милиции начали операцию по захвату экс- президента», – сообщили в штабе, передает ТАСС.

В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля – за лишение статуса бывшего президента.

Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождении по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других незаконных действиях.