Сторонники Атамбаева применили боевое оружие

В результате столкновений у дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева получил ранение один сотрудник силовых структур – боевая пуля сторонников бывшего киргизского лидера пробила его бронежилет, заявил директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов.

«Из дома отстреливаются боевыми пулями, спецназовец получил огнестрельное ранение от боевой пули в грудную клетку. Пуля пробила бронежилет», – передает его слова 24.kg.

«Около 2 тыс. сторонников знают о втором готовящемся штурме и готовятся к обороне», – передает слова представителя штаба ТАСС.

К зданию МВД республики также стягиваются сотрудники правоохранительных органов Киргизии.

По данным агентства, они оснащены касками, бронежилетами, щитами и резиновыми дубинками. Сейчас у здания насчитывается несколько сотен силовиков. К МВД начали прибывать автобусы и грузовые автомашины.

В ГНКБ, между тем, заявили, что спецназовцы не сдавались сторонникам Атамбаева при штурме его резиденции, сообщает Kabar.kg.

Ранее сообщалось, что в резиденции Атамбаева началась операция силовиков по его задержанию. Появились данные о его задержании, однако информация была опровергнута. Сообщалось также, что сторонники экс-президента Киргизии отбили атаку спецназа.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. До этого он недолгое время занимал пост премьера страны. Также является председателем Социал-демократической партии Киргизии. Герой Киргизской республики.

В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля его лишили статуса бывшего президента. Его подозревают в совершении целого ряда преступлений, в том числе в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, в незаконной трансформации земель, в освобождении по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева и в узурпации власти.