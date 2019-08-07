Задержание Атамбаева опровергли

Депутат киргизского парламента Ирина Карамушкина сообщила, что экс-президент страны Алмазбек Атамбаев не был задержан.

«Его не задержали, он обороняется у себя дома», – пояснила Карамушкина, передает РИА «Новости».

Адвокат Атамбаева Сергей Слесарев заявил «Интерфаксу», что его клиент находится в безопасном месте.

Дочь Атамбаева Алия Шагиева сообщила в соцсетях, что ее отец никуда не сбегал.

«Мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал и то, что он якобы находится в безопасности - наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше», – рассказала Шагиева, передает ТАСС.

Ранее утверждалось, что Атамбаева якобы задержали в ходе силовой операции. Сотрудники правоохранительных органов устроили штурм дома, были ранены около 10 человек.

Также сообщалось, что часть киргизского спецназа, участвующая в операции по задержанию Атамбаева, сдалась под натиском сторонников экс-президента, силовики сдали оружие.

СМИ писали, что в резиденции Атамбаева вспыхнул огонь. Слышны одиночные выстрелы резиновыми пулями и автоматные очереди.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.

До этого он недолгое время занимал пост премьера страны. Также является председателем Социал-демократической партии Киргизии. Герой Киргизской республики.

В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля его лишили статуса бывшего президента. Его подозревают в совершении целого ряда преступлений, в том числе в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, в незаконной трансформации земель, в освобождении по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева и в узурпации власти.