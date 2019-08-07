В резиденции Атамбаева вспыхнул пожар

Резиденция экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева загорелась, также слышны выстрелы.

Огонь горит рядом с домом Атамбаева, в другой стороне резиденции. Напротив находится штаб его сторонников. Стрельба переместилась туда. Слышны одиночные выстрелы резиновыми пулями, слышны автоматные очереди, передает РИА «Новости».

По данным портала 24.kg, дом Атамбаева обесточен.

Ранее сообщалось, что Атамбаева задержали в ходе силовой операции в его резиденции в селе Кой-Таш. Сотрудники правоохранительных органов устроили штурм дома, были ранены около 10 человек.

Президент России Владимир Путин, с которым Атамбаев встречался в конце июля, проинформирован о произошедшем.

В июне парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, позже его лишили статуса экс-президента по подозрению в целом ряде преступлений.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.

До этого он недолгое время занимал пост премьера страны. Также является председателем Социал-демократической партии Киргизии. Герой Киргизской республики.