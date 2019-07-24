Путин сообщил о встрече с экс-президентом Киргизии Атамбаевым

Российский лидер Владимир Путин после приема в Кремле бывшего киргизского президента Алмазбека Атамбаева заявил, что Киргизия нуждается в политической стабильности.

«Моя позиция хорошо известная. И до него (до Атамбаева) я эту позицию тоже довел. Я считаю, что Кыргызстан, – а это наш союзник, близкое нам государство, – что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьезных внутриполитических потрясений, если быть более точным, как минимум, два. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана», – заявил Путин, передает ТАСС.

Он отметил, что жителям страны нужно объединиться вокруг действующего главы государства Сооронбая Жээнбекова.

«Страна нуждается в политической стабильности. И все люди должны объединиться вокруг действующего президента и помогать ему в развитии государства», – подчеркнул Путин.

Он добавил, что у России много планов по сотрудничеству с Кыргызстаном.

«Мы, безусловно, настроены на то, чтобы с действующей властью все эти планы реализовать», – заключил российский лидер.

В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля – за лишение статуса бывшего президента.