Путина проинформировали о задержании Атамбаева

Президенту России Владимиру Путину сообщили о событиях в Киргизии, где в результате операции силовиков задержали экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева. Он следит за ситуацией, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент РФ проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева», – передает ТАСС слова представителя Кремля.

Ранее сообщалось, что Атамбаева задержали в ходе силовой операции в его резиденции в селе Кой-Таш. При штурме дома ранены около 10 человек.

В июне парламент Киргизии лишил Атамбаева неприкосновенности, а позже его лишили статуса экс-президента.

Атамбаева подозревают в целом ряде преступлений, в том числе в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и узурпации власти.

В конце июля с опальным Атамбаевым встречался Путин.