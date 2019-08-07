Спецназовцы начали сдаваться сторонникам экс-президента Киргизии Атамбаева

Часть киргизского спецназа сдалась под натиском сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева, силовики сдали оружие, сообщают СМИ.

Другая часть сотрудников ГКНБ находятся на втором и третьем этаже особняков, они отстреливаются, сообщает портал «Кактус».

По данным 24.kg, спецназ зашел на второй этаж дома в Кой-Таше, однако находится ли там Алмазбек Атамбаев, пока неизвестно. Подтверждается, что некоторые сторонники бывшего президента захватили рации и щиты спецназа.

РИА «Новости» также сообщает, что спецназовцы убегают от дома Атамбаева, их пытаются избить сторонники бывшего лидера страны.

В штабе экс-президента заявили, что сторонники экс-президента Киргизии сумели отбить атаку спецназа на его дом, передает ТАСС.

Представитель штаба сообщил, что спецназ предпринял еще одну попытку штурма дома, однако сторонники Атамбаева сумели пробить забор, прорваться на территорию резиденции, окружить спецназ. На место продолжают прибывать сторонники Атамбаева.

Ранее сообщалось, что в резиденции Атамбаева вспыхнул огонь. Слышны одиночные выстрелы резиновыми пулями и автоматные очереди.

При этом перед этим говорилось, что Атамбаева задержали в ходе силовой операции. Сотрудники правоохранительных органов устроили штурм дома, были ранены около 10 человек.

Президент России Владимир Путин проинформирован о произошедшем.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год.

До этого он недолгое время занимал пост премьера страны. Также является председателем Социал-демократической партии Киргизии. Герой Киргизской Республики.

В июне парламент Киргизии проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности, в начале июля его лишили статуса бывшего президента. Оппоненты подозревают его в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, в незаконной трансформации земель и в узурпации власти.