Демонстранты освободили из заключения экс-премьера Киргизии

Участники акции протеста освободили из заключения осужденного за коррупцию экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Жоошев сообщил, что Исакова «освободили сегодня», передает РИА «Новости».

«Он на свободе», – сказал адвокат.

Исакова освободили из колонии в селе Молдовановка, передает ТАСС со ссылкой на 24.kg.

Он был главой правительства при Алмазбеке Атамбаеве. Его осудили за коррупцию при модернизации ТЭЦ, реконструкции музея и строительстве ипподрома.