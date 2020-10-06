Демонстранты прорвались в здание парламента Киргизии

В Бишкеке участники акции протеста прорвались на территорию здания парламента Киргизии, сообщают информационные агентства.

В этом же здании располагается администрация главы государства, передает ТАСС.

Сторонники не прошедших в парламент партий протаранили ворота грузовиком, после чего ворвались внутрь. По сообщениям очевидцев, за несколько минут до этого из здания парламента выехала колонна автомобилей, передает РИА «Новости».

Ворвавшиеся в здание люди скандируют: «Не ломай», и призывают друг друга не грабить здание парламента.

Как рассказали очевидцы, в здание вместе с митингующими вошел сын экс-президента республики Алмазбека Атамбаева Кадыр Атамбаев.

Участники акции бросали в силовиков, которые защищали здание парламента, бутылки с зажигательной смесью и камни, в ответ спецподразделения МВД использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

В аппарате президента Киргизии заявили, что в здании никого из сотрудников или депутатов нет.

Сообщается, что столкновения продолжаются только на центральной площади Ала-Тоо. Большая часть площади занята митингующими.

До этого сообщалось, что столкновения между силовиками и участниками протестной акции в столице Киргизии происходят сразу в нескольких частях города.

В ГУВД Бишкека сообщили, что «несколько сотрудников получили травмы, некоторые госпитализированы».

Пресс-секретарь лидирующей на парламентских выборах в Киргизии партии «Биримдик» («Единство») Адилет Султаналиев сообщил, что партия «готова пойти на повторные выборы депутатов в случае их объявления» и «призывает к этому и другие партии, преодолевшие 7%-й барьер».

В минздраве республики сообщали, что число людей, пострадавших в понедельник в результате столкновений в столице Киргизии и направленных в больницы, увеличилось до 130. Еще несколько десятков человек получили необходимую медицинскую помощь и от госпитализации отказались.

Международная мониторинговая некоммерческая организация NetBlocks сообщает, что в стране наблюдаются проблемы с доступом в интернет.

Напомним, протесты проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Семипроцентный барьер по результатам выборов в парламент республики преодолели четыре партии: «Биримдик» (24% по итогам подсчета результатов с 99,3% избирательных участков), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%). Явка на выборах превысила 56%.