Против митингующих в Бишкеке применили слезоточивый газ

Милиция применила слезоточивый газ в ходе разгона акции протеста в Бишкеке, в ход идут и светошумовые гранаты. Протесты проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались около 2 тыс. человек – сторонников партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Митингующие требуют отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики, передает РИА «Новости».

Милиция оттесняет людей с центральной площади.

Митингующие, между тем, разбирают брусчатку и готовятся к столкновениям с милицией. Они также блокируют улицы мусорными баками и поджигают их.

Протестующие утверждают, что в их рядах были провокаторы, которые забрасывали силовиков камнями и ломали забор Белого дома, где располагается парламент и администрация президента Киргизии.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендовали 16 партий. Семипроцентный барьер преодолели четыре партии: «Биримдик» (24% по итогам подсчета результатов с 99,3% избирательных участков), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%).

Явка на выборах превысила 56%. За ходом голосования в Киргизии следили более 270 наблюдателей из 43 государств и 33 международных организаций.

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