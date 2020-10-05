Эксперт предупредила о возможности «белорусского сценария» в Киргизии

«Из стана оппозиции звучат претензии к ходу прошедшего голосования – и, надо сказать, небезосновательные. Сценарий, который мы наблюдали совсем недавно в Белоруссии, в Киргизии совершенно не исключен», – сказала газете ВЗГЛЯД востоковед Нелли Семенова, комментируя акции протеста, последовавшие за обнародованием итогов парламентских выборов в Кыргызстане.

«Часть замечаний, поступивших со стороны партий, не прошедших в парламент, имеет под собой определенные основания – в ЦИК Кыргызстана поступило более сотни сообщений о нарушениях в ходе выборов. Сейчас оппозиция планирует целый ряд бессрочных акций протеста возле здания ЦИК и на других площадях Бишкека. Митинги заявлены как мирные, милиция пока не вмешивается, но как будут развиваться события, сказать сложно. Думаю, в Киргизии совершенно не исключен сценарий, который мы наблюдали совсем недавно в Белоруссии», – отметила старший научный сотрудник отдела экономических исследований Института востоковедения РАН Нелли Семенова.

По итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов в Киргизии четыре политические партии преодолели семипроцентный барьер и могут войти в новый состав высшего законодательного органа, сообщает Центризбирком республики. Накануне на улицы Бишкека вышло около тысячи сторонников оппозиции. В понедельник в киргизской столице проходит митинг сторонников партий, проигравших выборы.

«Все четыре партии, прошедшие по итогам выборов в парламент Кыргызстана ­– «Биримдик» (которая набрала 24% голосов), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%), считаются проправительственными, ­­­– пояснила Семенова. – Обещания партий избирателям похожи: строительство правового светского государства, социальная ориентированность, эффективная экономическая система общества».

Набравшая наибольшее количество голосов партия «Биримдик» в основном состоит из бывших и действующих депутатов, опытных политиков, отметила собеседница. «Эту партию регулярно обвиняют в коррупции и использовании финансирования зарубежных фондов, – указала Семенова. – В рядах «Мекеним Кыргызстан» больше молодых, начинающих политиков. Кроме того, есть информация, что это политическое образование поддерживают как скрытые, так и явные олигархи, которые обеспокоены выстраиванием экономики страны исключительно в контексте своих личных интересов».

«Как это часто бывает, от представителей партий не прошедших семипроцентный барьер, в первую очередь это консервативно-демократическая «Мекен ынтымагы» и «Чон Казат», сейчас звучат претензии к ходу голосования», – отмечает востоковед.

По мнению Семеновой, если баланс политических сил в Киргизии сохранится в том виде, который есть сейчас, кардинальных перемен, в том числе и в отношениях республики с Россией, ждать не стоит. «Киргизия недавно стала членом Евразийского экономического союза, – напомнила собеседница. – У руководства республики есть четкое понимание, что без России, как внешнего прикрытия, обойтись не получится, какие бы события не происходили внутри страны. Более того, велика вероятность, что в ближайшее время Бишкек обратится к Москве за новой порцией кредитов, как это сделала та же Белоруссия. И России придется в это втягиваться, потому что на кону стоят в том числе и вопросы безопасности».

Что касается отношений с Китаем, то тут Киргизия находится в ситуации, сходной с Таджикистаном – колоссальные внешние долги и, как следствие, необходимость передачи под управление Пекина земель богатых месторождениями полезных ископаемых, отметила эксперт. «Все транспортные проекты, которые реализует Китай на территории Киргизии в рамках экономического пояса «Шелкового пути», играют на руку исключительно Пекину. Они фактически разрезают страну напополам, исключая равномерное развитие республики. Так что в этом смысле положение страны не завидное», – заключила эксперт.

Как заявил ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, международные наблюдатели от парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не видят причин для массовых волнений по итогам выборов в парламент Киргизии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении и возможных последствиях избирательной кампании в среднеазиатской республике.