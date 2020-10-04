ЦИК Киргизии озвучил предварительные итоги парламентских выборов

По итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов в Киргизии четыре политические партии преодолели 7-процентный барьер и могут войти в новый состав высшего законодательного органа, сообщает Центризбирком республики.

Рубеж преодолели партии «Биримдик» (24%), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%), передает ТАСС.

Явка составила 56,2%.

По данным ЦИК, речь пока идет о сведениях, полученных от электронных избирательных урн в режиме реального времени. Официальные итоги выборов будут подведены после получения информации об итогах ручного подсчета бюллетеней.

Однако, как уверяют члены ЦИК Киргизии, данные электронных урн «практически не отличаются» от результата ручного подсчета. На данный момент сведения об итогах голосования поступили в ЦИК почти с 99,3% избирательных участков.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендовали 16 партий. В день голосования в стране, где зарегистрировано чуть более 3,5 млн избирателей, работали 2 тыс. 475 избирательных участков, в том числе 45 за пределами республики.

За ходом голосования в Киргизии следили более 270 наблюдателей из 43 государств и 33 международных организаций.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении и возможных последствиях парламентских выборов в Киргизии.