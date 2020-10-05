Наблюдатели не увидели причин для массовых волнений после выборов в Киргизии

Международные наблюдатели от парламентской ассамблеи ОДКБ не видят причин для массовых волнений по итогам выборов в парламент Киргизии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Наблюдатели от ПА ОДКБ не видят оснований для массовых волнений по итогам выборов в парламент Кыргызстана. Нужно быть очень ангажированным человеком, чтобы сказать, что выборы были не честными или не открытыми», – цитирует РИА «Новости» Затулина.

В свою очередь глава миссии наблюдателей СНГ, зампредседателя исполкома СНГ Виктор Гуминский отметил, что прохождение оппозиции в парламент Киргизии говорит о защите прав избирателя.

«Прохождение оппозиционных партий в парламент, тем более восстановленных в списках по решению суда, говорит о созданной в Кыргызстане правовой системе защиты избирательных прав», – сказал он.

Между тем в столице Киргизии проходит акция протеста несогласных с итогами парламентских выборов. На центральной площади Бишкека собрались около 80 сторонников не прошедших в парламент партий.

Протестующие заявляют о многочисленных нарушениях во время выборов. При этом милиция в происходящее не вмешивается.

«Вы же сами все видели своими глазами, сколько было подвозов, сколько было подкупов. Как после этого можно признать итоги этих выборов?» – заявила кандидат от не прошедшей партии «Социал-Демократы Кыргызстана» Ирина Карамушкина.

По предварительным итогам голосования после обработки бюллетеней с 98% участков, рубеж преодолели партии «Биримдик» (24,52%), «Мекеним Кыргызстан» (23,89%), «Бутун Кыргызстан» (7,11%) и «Кыргызстан» (8,73%).

В воскресенье в Киргизии прошли выборы в парламент. На 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендовали 16 партий. В день голосования в стране, где зарегистрировано чуть более 3,5 млн избирателей, работали 2 тыс. 475 избирательных участков, в том числе 45 за пределами республики.

За ходом голосования в Киргизии следили более 270 наблюдателей из 43 государств и 33 международных организаций.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о значении и возможных последствиях парламентских выборов в Киргизии.