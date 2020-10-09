ЦИК Киргизии предложил парламенту снизить избирательный порог

Члены ЦИК Киргизии единогласно поддержали инициативу председателя комиссии Нуржан Шайлдабековой о снижении 7-процентного избирательного порога перед повторными выборами в парламент и направили предложение в законодательный орган, сообщила член ЦИК республики Гульнара Джурабаева.

«Вчера на совещании члены ЦИК говорили о том, что необходимо снизить избирательный порог, чтобы не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп. ... Мы утвердили [инициативу] на совещании, и письмо направлено в парламент», – сообщила Джурабаева,

По ее словам, предложение инициировала глава ЦИК, передает ТАСС.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключал возможности аннулирования итогов парламентских выборов. При этом пресс-секретарь президента Киргизии отвергла возможность отставки Жээнбекова.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в республике достигло 590, один человек погиб.