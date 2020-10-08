В Киргизии отвергли возможность отставки Жээнбекова с поста президента

Речи об отставке киргизского президента Сооронбая Жээнбекова не идет, заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.

Она также сообщила РИА «Новости», что Жээнбеков не принимал отставку премьер-министра страны Кубатбека Боронова.

Стамалиева уточнила ТАСС, что глава государства не получал на подпись заявление об отставке Боронова.

В четверг замглавы Совета безопасности Киргизии Омурбек Суваналиев заявил, что местонахождение Жээнбекова и Боронова неизвестно.

Ранее сообщалось, что парламент Киргизии обсуждает вопрос об импичменте Жээнбекову.

Во вторник Кубатбек Боронов подал в отставку, а новым главой правительства избрали освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жарапова.

Протесты в Бишкеке вспыхнули утром понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.