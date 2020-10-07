В Киргизии вынесли на обсуждение вопрос об импичменте президента Жээнбекова

Парламент Киргизии на данный момент обсуждает вопрос об импичменте президента республики Сооронбая Жээнбекова, сообщила депутат оппозиционной партии «Ата-Мекен» Эльвира Сурабалдиева.

«Сейчас обсуждаем возможный импичмент», – сказала она во время прямой видеотрансляции на своей странице в Facebook.

Как уточнил другой депутат партии Каныбек Иманалиев, на данный момент депутаты парламента Киргизии запустили процедуру импичмента, передает РИА «Новости».

«Часть депутатов подписали импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», – отметил он.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.