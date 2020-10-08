Совбез Киргизии заявил об исчезновении президента Жээнбекова и премьера Боронова

Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и главы правительства Кубатбека Боронова неизвестно, сообщил замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. В Сети опубликовано несколько обращений президента, но где они записаны, неизвестно.

«Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям», – отметил он.

Суваналиев добавил, что в целях безопасности принято решение закрыть границу, передает «Интерфакс».

Исполняющий обязанности главы МВД Киргизии Курсан Асанов также заявил, что местонахождение президента неизвестно, но ведомство не занимается его поиском. «Нам неизвестно его местонахождение. Мы его не ищем, сейчас много другой работы. Главное - обеспечить порядок», – заявил он, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что парламент Киргизии обсуждает вопрос об импичменте президента республики Сооронбая Жээнбекова.

Тем временем более 200 человек вышли на центральную площадь киргизского Оша в поддержку Жээнбекова и мэра города Таалайбека Сарыбашова. Как сообщает корреспондент Sputnik Киргизия, на площади в основном люди из Кара-Кульджинского и Алайского районов (Ошской области). Также на площади стоят восемь конников, обстановка спокойная.

Одновременно кабмин Киргизии объявил о планах выполнить все социальные обязательства перед населением. Об этом заявил в Бишкеке во время совещания кабмина вице-премьер страны Эркин Асрандиев.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.