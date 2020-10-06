ЦИК Киргизии отменил итоги выборов в парламент

Центральная избирательная комиссия Киргизии на фоне протестов признала итоги проведенных накануне парламентских выборов недействительными, заявила член комиссии Гульнара Джурабаева.

«ЦИК двенадцатью голосами принял решение о признании недействительными итогов голосования», – написала Джурабаева в Facebook.

Тем временем группа политиков в Киргизии заявила о создании координационного совета для восстановления правового поля в стране, сообщило агентство 24.kg. Информацию подтвердил бывший премьер-министр Темир Сариев.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что этой ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Также сотрудник аппарата кабинета министров сообщил, что протестующие захватили здание правительства в столице Киргизии. В России назвали причину протестов в Киргизии.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.