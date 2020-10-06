В России назвали причину протестов в Киргизии

«После революции 2005 года США создали в Киргизии механизм самовоспроизводства переворотов, и сейчас он работает сам по себе. При этом после недавних выборов «партии севера» действительно оказались не у дел», – сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Князев, комментируя массовые демонстрации в Бишкеке, где протестующие захватили несколько правительственных зданий.

«Главная интрига прошедших в Киргизии парламентских выборов заключалась в том, что за противоборствующими партиями «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» стояли две семьи. Первая – действующего президента Сооронбая Жээнбекова, и вторая – одного из местных олигархов, подозреваемого в коррупции Райымбека Матраимова», – сказал доктор исторических наук, профессор и востоковед Александр Князев.

По его словам, обе партии представляют южные регионы Киргизии. Это же касается остальных партий, прошедших в парламент. При этом «партии севера» страны оказались не у дел. «В Киргизии мы наблюдаем очень серьезный антагонизм между двумя частями страны», – подчеркнул собеседник.

«Те, кто сегодня митингуют на площадях Бишкека, захватывают администрацию президента Киргизии, другие правительственные здания, это в основном выходцы из северных регионов республики. Протестующие добиваются пересмотра итогов выборов, звучат лозунги с требованием отставки президента. Также среди протестующих есть сторонники бывшего президента страны Асламбека Атамбаева, но их немного», – отметил Князев.

При этом эксперт исключил зарубежное влияние на события в Киргизии. И хотя среди митингующих, по его словам, есть проамерикански настроенные элементы – это скорее «воспитанники американской идеологии, чем прямые жертвы влияния Вашингтона». «После революции 2005 года в республике создан механизм самовоспроизводства нестабильности и переворотов. И сейчас он работает сам по себе», – поделился собеседник.

«Что касается позиции России, то сейчас было бы большой ошибкой поддержать одну из сторон противостояния. Думаю, самое разумное решение для Москвы – занять выжидательную позицию, понаблюдать, а затем работать с теми, кто реально будет управлять республикой», – заключил Князев.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. При этом президент не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.

В то же время демонстранты освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию, а также экс-главу администрации президента Фарида Ниязова. Кроме того, демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

Также Социал-демократическая партия Киргизии (СДПК), поддерживающая Атамбаева, заявила о свержении «преступной власти» в Киргизии.