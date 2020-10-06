Протестующие в Киргизии объявили нового «мэра» Бишкека

Демонстранты в Киргизии заявили, что провозглашают кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека, сообщил представитель муниципалитета.

«Протестующие захватили здание. Они сказали нам, что назначают нового мэра – Жоошбека Коеналиева», – заявил РИА «Новости» сотрудник мэрии.

По его словам, градоначальника Азиза Суракматова сейчас в здании муниципалитета нет.

Между тем Нацбанк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам и небанковским финансово-кредитным организациям приостановить работу, передает ТАСС.

«Информация о режимах работы, продуктах и услугах будет доступна на интернет-сайтах финансовых организаций. Национальный банк отслеживает ситуацию и в случае необходимости примет меры для обеспечения стабильности и безопасности финансовой и банковской системы страны», – сообщила пресс-служба регулятора.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что этой ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Также сотрудник аппарата кабинета министров сообщил, что протестующие захватили здание правительства в столице Киргизии.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.