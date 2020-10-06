Президент Киргизии заявил о попытке незаконного захвата власти

В Киргизии этой ночью произошла попытка незаконного захвата власти, заявил президент страны Сооронбай Жээнбеков. Он призвал партии «убрать своих сторонников с улиц».

«Прошлой ночью некоторые политические силы попытались незаконно захватить государственную власть. Используя итоги выборов как повод, они нарушили общественный порядок», – говорится в заявлении президента, передает РИА «Новости».

По его словам, он предложил Центризбиркому тщательно расследовать нарушения и при необходимости аннулировать результаты выборов.

При этом Жээнбеков призвал партии «убрать своих сторонников с улиц».

«Призываю всех моих соотечественников сохранять мир и не поддаваться призывам провокационных сил. Мир нашей страны и безопасность нашего общества – это самые важные вещи. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле», – подчеркнул Жээнбеков.

По словам президента, он отдал силовикам приказ не открывать огонь и «не проливать кровь», чтобы не подвергать опасности граждан.

«Пока что мы предприняли все возможные меры, чтобы не допустить обострения ситуации. Спокойствие в государстве, стабильность общества ценнее любого депутатского мандата», – говорится в заявлении главы Киргизии.

Жээнбеков отметил, что протестующие «нарушили мирную жизнь горожан»: не повиновались правоохранителям, избили медиков и повредили здания.

Тем временем в правительстве Киргизии сообщили, что продолжают работают, «но в особом режиме», передает ТАСС.

«Правительство Кыргызской Республики работает в особом режиме. Профильные государственные структуры работают над обеспечением общественной безопасности и правопорядка», – говорится в сообщении.

Кабмин призвал всех участников политического процесса к мирному урегулированию.

«Все вопросы должны быть решены в правовом русле во благо благополучия и безопасности нашего народа, процветания страны», – говорится в заявлении правительства.

Во вторник сотрудник аппарата кабинета министров сообщил, что протестующие захватили здание правительства в столице Киргизии.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов.

Демонстранты захватили и разграбили здание парламента, а затем освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.