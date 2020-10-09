В Бишкеке введен режим ЧП

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения.

«Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20.00 9 октября 2020 года до 08.00 21 октября 2020 года», – говорится в сообщении пресс-службы президента Киргизии, передает ТАСС.

Комендантом столицы назначен заместитель министра внутренних дел Киргизии Алмазбек Орозалиев. Генштабу ВС Киргизии поручено ввести в Бишкек войска для охраны правопорядка и пресечения вооруженных столкновений.

Ранее в пятницу бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал протесты в республике «третьей революцией», добавив, что на митингах в Бишкеке возможны провокации для дестабилизации ситуации.

Перед этим президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба главы государства. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.