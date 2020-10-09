Президент Киргизии отравил в отставку премьера Боронова

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба главы государства.

«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому... принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова», – сказал представитель пресс-службы, передает РИА «Новости».

Правительство республики также считается ушедшим в отставку.

«В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьера, вице-премьеров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства», – уточнили в пресс-службе.



Указ вступает в силу с момента подписания.

Боронов подал в отставку 6 октября, новым главой правительства был избран освобожденный из колонии оппозиционер Садыр Жарапов. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания парламента страны.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию. Число пострадавших в столкновениях в республике достигло 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключал возможности аннулирования итогов парламентских выборов. При этом пресс-секретарь президента Киргизии отвергла возможность отставки Жээнбекова.