Атамбаев объявил революцию в Киргизии

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев назвал протесты в республике «третьей революцией», добавив, что на митингах в Бишкеке возможны провокации для дестабилизации ситуации.

В пятницу Атамбаев, впервые после освобождения из СИЗО протестующими, появился на митинге возле «Форума» в Бишкеке. К нему присоединился политик Омурбек Бабанов, передает Sputnik Киргизия.

«Во время революции, к сожалению, уже третьей, погиб юноша 19 лет из Баткена, из Лейлека. Погиб-то для тех, кто говорит, что это северяне выгнали южанина. Это говорят те, кто хочет расколоть опять нас», – заявил Атамбаев, выступая в Бишкеке перед своими сторонниками, передает ТАСС.

В ходе выступления Атамбаев также заявил, что ему не нужна власть, а нужно будущее народа, передает РИА «Новости».

«Меня уговаривали остаться на второй срок. В том числе президенты других стран. Я специально создал прецедент. Специально агитировал за человека с юга страны, чтобы не было разделения. Атамбаеву не нужно кресло, ему нужно будущее народа. Будущее моих сыновей. Вся молодежь – мои сыновья и дочери», – заявил Атамбаев.

По его словам, к народу Киргизии пытаются применять принцип «разделяй и властвуй».



Как подчеркнул Атамбаев, его предупредили, что во время митингов в пятницу возможны провокации. «Если увидите пьяного – это провокатор, если прячет лицо – то это провокатор. И не только бандиты, определенные силовики тоже помогают преступникам», – сказал экс-президент.

Он также заявил, что не раздавал деньги своим сторонникам. «Говорят, деньги раздает Атамбаев, Атамбаев только из тюрьмы вышел. Счета были арестованы, моя жена занимала по 500 сомов (семь долларов), чтобы мне принести», – сказал он.

Митинг проходит возле здания штаба партии Атамбаева СДПК. Его участники выступают против действующей власти, в частности президента Сооронбая Жээнбекова, а также назначенного парламентом нового премьера Садыра Жапарова.

Тем временем в Госкомитет нацбезопасности Киргизии поступает информация о попытках организовать масштабные массовые беспорядки с использованием огнестрельного оружия «в целях достижения своих политических целей ценой жизни и здоровья мирных граждан страны.

В связи с этим личный состав ГКНБ и МВД переведен на усиленный вариант несения службы и образован межведомственный оперативный штаб в целях фиксации, предупреждения и пресечения противоправной деятельности, локализации массовых беспорядков и задержания их организаторов.

«ГКНБ считает необходимым довести до сторон, заинтересованных в скорейшей стабилизации общественно-политической обстановки в стране, об усилении предпринимаемых органами национальной безопасности мер, направленных на установление лиц, которые намереваются организовать массовые беспорядки и дестабилизировать и так сложную ситуацию в республике», – подчеркнули в пресс-службе.

Как предупредили в ведомстве, организация различных митингов может спровоцировать наступление непоправимых тяжких последствий, за которые действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на длительный срок.

Ранее в пятницу президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба главы государства. В то же время Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Напомним, с понедельника в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты захватили и разграбили здание парламента Киргизии, после чего освободили из заключения бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, осужденных за коррупцию.